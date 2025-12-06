Έγιναν οι όπου γης διασημότητες προβλέψιμες, αν όχι επαναλαμβανόμενες και βαρετές, ή πλέον τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποστραγγίσει και την τελευταία ρανίδα της αλλοτινής αίγλης τους; Μπορεί να ισχύουν αμφότερες οι υποθέσεις. Ή και καμία από τις δύο.

Σε κάθε περίπτωση το 2025 ήταν μια μάλλον φτωχή χρονιά σε συνταρακτικά ή πολύ περισσότερο κοσμογονικά νέα από το celebrity μετερίζι. Δεν είχε σπαραξικάρδιους χωρισμούς, ομηρικές έριδες, σκανδαλοθηρικούς διαγκωνισμούς ή έστω ένα beef της προκοπής.

Τα απομεινάρια του 2024

Είναι να απορεί κανείς τι θα είχαν απογίνει τα όπου γης tabloids χωρίς τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι. Μιας υπόθεσης δηλαδή που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2024, εξακολούθησε να απασχολεί την κοινή γνώμη μέσα στο 2025 και θα επανέλθει στον αφρό της επικαιρότητας τον ερχόμενο Μάρτιο όταν θα εκκινήσουν οι εργασίες της ακροαματικής διαδικασίας για την αγωγή που έχει καταθέσει η 38χρονη ηθοποιός κατά του συναδέλφου και σκηνοθέτη της στην ταινία «It ends with us».

Για να μην μακρηγορούμε, η Λάιβλι κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική κακοποίηση και ενορχηστρωμένη εκστρατεία δυσφήμισής της από τον ίδιο και την ομάδα του και διεκδικεί αποζημίωση η οποία υπολογίζεται μεταξύ 250 και 400 χιλιάδων ευρώ. Εκείνος ανταπάντησε με αγωγή εναντίον της ίδιας, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της εφημερίδας New York Times, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέπεσε.

Στα ακόμα χειρότερα νέα ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του φιλμ που βασίστηκε στο best seller μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ ενέπλεξε στην υπόθεση και την Τέιλορ Σουίφτ – αποκαλύπτοντας προσπάθεια χειραγώγησης του σεναρίου του- δημιουργώντας ένα κατά πως φαίνεται αγεφύρωτο χάσμα στη σχέση των αλλοτινών επιστήθιων φίλων.

Η Miss Americana παντρεύεται

Ήταν ό,τι ακριβώς δε χρειαζόταν η Τέιλορ Σουίφτ σε μια χρονιά-ορόσημο για την ίδια. Στις 26 Αυγούστου η 35χρονη τραγουδοποιός ανακοίνωσε – με ένα μέχρι κεραίας χορογραφημένο στιγμιότυπο στο Instagram- τους αρραβώνες της με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλσι, συμβάλλοντας στον επιούσιο των όπου γης κοσμικογράφων και σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στις στρατιές των ορκισμένων fans της.

Τω αυτώ είχε προκαλέσει και λίγους μήνες νωρίτερα, όταν τον Μάιο ανακοίνωσε πως εκείνο που για την ίδια ήταν δίκαιο έγινε πράξη. Η Σουίφτ έπειτα από έξι χρόνια διαπραγματεύσεων κατάφερε να αποκτήσει ξανά τα πνευματικά δικαιώματα των έξι πρώτων άλμπουμ της, τα οποία το 2019 είχαν εξαγοραστεί σε μια αμφιλεγόμενη, όπως υποστήριζε, αγοραπωλησία από τον μουσικό παραγωγό Σκούτερ Μπράουν.

Κριστιάνο: Και Σαουδάραβας και γαμπρός

Μιλώντας για αγοραπωλησίες και αρραβωνιάσματα, δε θα μπορούσε να μην περιλάβει κανείς στα highlights της χρονιάς την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να παραμείνει στο ρόστερ της Αλ Νασρ και να συνεχίσει – και μάλλον να ολοκληρώσει στο εγγύς μέλλον την καριέρα του- στην ποδοσφαιρική λίγκα της Σαουδικής Αραβίας. Τα 400 εκατομμύρια που πρόσφεραν οι επιτελείς της ομάδας όχι μόνο τον έπεισαν να συνεχίσει να κλωτσά το τόπι, αλλά συνέβαλαν στο να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου δισεκατομμυριούχου παίκτη στην ιστορία.

Σίγουρα ένα μέρος της ουρανομήκους περιουσίας του θα επενδυθεί στον γάμο του με την επί εννέα χρόνια σύντροφό του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, ο οποίος φαίνεται πως είναι πιο κοντά παρά ποτέ. Στις αρχές Αυγούστου η συμβία του και μητέρα των τέκνων του διατράνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων τους αρραβώνες τους, τυφλώνοντας με το 30 καρατίων διαμάντι του δαχτυλιδιού της το ποίμνιο των ακολουθητών της.

Η Βενετία μας ανήκει

Αναμφίβολα ο γάμος του Τζεφ Μπέζος με την Λορίν Σάντσεθ-Μπέζος στη Βενετία τον Ιούνιο του 2025 μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση (ή προς αποφυγήν – εξαρτάται από ποια οπτική βλέπει κανείς τα πράγματα) για τη γαμήλια τελετή του Κριστιάνο και της Χεορχίνα. Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Amazon και της Blue Origin κατάφερε να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της οικουμένης αλλά και να ενσαρκώσει την τέλεια νέμεση για τους κατοίκους της Γαληνοτάτης, χρησιμοποιώντας την ως ιδανικό σκηνικό για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης με την αγαπημένη του.

Το ερώτημα αναφορικά με το εάν οι υπερπλούσιοι μπορούν να ενοικιάζουν ολόκληρες πόλεις για να κάνουν το κέφι τους τέθηκε για εβδομάδες μετ’ επιτάσεως, αλλά σαφής και κοινώς αποδεκτή απάντηση δε δόθηκε. Ίσως γιατί όλοι ήταν πολύ απασχολημένοι να φυλλομετρούν τα φορέματα της νέας κυρίας Μπέζος, η οποία το 2025 έζησε και την ύψιστη celebrity τιμή να φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης της Vogue.

Μια Γουίντουρ φεύγει

Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες και σίγουρα τις πλέον συζητημένες αποφάσεις της Άννα Γουίντουρ ως επικεφαλής του περιοδικού. Σε παράλληλο χρόνο με τους γάμους των φίλων της στη Βενετία και ενώ το μελάνι στις σελίδες με την κυρία Μπέζος νύφη ήταν ακόμα νωπό, η 76χρονη δημοσιογράφος ανακοίνωσε το τέλος της θητείας της έπειτα από 37 χρόνια.

Ναι, ήταν αναντίρρητα το τέλος μιας εποχής που επαναπροσδιόρισε τη σχέση των πολλών με τη μόδα αλλά και η αρχή μιας ατέρμονης (και τελικά εντελώς άστοχης) εικοτολογίας σχετικά με τη διαδοχή της λεγόμενης σιδηράς κυρίας. Τελικά, το χρίσμα δόθηκε στην millennial Κλόι Μαλ, πιστό και εργατικό γρανάζι του εκδοτικού ομίλου της Conde Nast και καρπό του έρωτα της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του αείμνηστου σκηνοθέτη Λουί Μαλ.

Ζοχράν Μαμντάνι: Το μούσι στην εξουσία

Σε έναν κανονικό κόσμο ο 34χρονος – επίσης millennial- νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δε θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα κείμενο που φυλλομετρά τα celebrity έργα και ημέρες της χρονιάς. Όμως η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στο ύπατο αξίωμα της πόλης απασχόλησε τις κοσμικές στήλες το ίδιο, αν όχι περισσότερο, με τις πολιτικές.

Από την απ’ την ζωή βγαλμένη καμπάνια του, τους χωρίς περιστροφές χολερικούς χαρακτηρισμούς του για τον πρόεδρο Τραμπ και τις ριζοσπαστικές απόψεις του μέχρι το γένι του, το γεγονός ότι γνωρίστηκε με την σύζυγό του στην εφαρμογή Hinge και το δυάρι του στην Αστόρια, για το οποίο καταβάλει ενοίκιο ισοδύναμου ενός νεφρού, ο Μαμντάνι που μπήκε στην ζωή μας στις καθυστερήσεις του 2025 μοιάζει κατασκευασμένος από τα υλικά που φτιάχνονται οι διασημότητες. Κι ας φορά τη μπέρτα του λαϊκού ήρωα.

Το δράμα της οικογένειας Μπέκαμ

Μια και περί λαϊκών ειδώλων ο λόγος, δε θα μπορούσε το μερτικό της στη celebrity ειδησεογραφία του 2025 να μη διεκδικήσει και η οικογένεια Μπέκαμ που ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά και ζει το δικό της λανθιμικό «Κυνόδοντα» ήδη από το 2022. Όταν δηλαδή ο πρωτότοκος υιός του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπρούκλιν Μπέκαμ παντρεύτηκε την Αμερικανίδα ηθοποιό και βαθύπλουτη κληρονόμο Νίκολα Πελτζ.

Η απόφαση της νύφης να μη φορέσει νυφικό δια χειρός Victoria Beckham δημιούργησε μια ρωγμή στη σχέση της φαμίλιας η οποία πλέον έχει μεγεθυνθεί σε ρήγμα. Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα ήταν και το 2025 εκκωφαντικά απόντες από το ξέχειλο οικογενειακής ευτυχίας Instagram feed των γονιών του, από τους εορτασμούς για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ αλλά και από την πρόσφατη τελετή στο κάστρο Ουίνδσορ, όταν ο Βασιλιάς Κάρολος έχρισε το αλλοτινό ποδοσφαρικό ίνδαλμα ιππότη.

Κέιτι + Τζάστιν = L.F.E.

Οφείλει πάντως κανείς να αναγνωρίσει την αντοχή στο χρόνο που έχει καταφέρει να επιδείξει η σχέση του ζεύγους Μπέκαμ, όπως παρακολουθήσαμε και από το πολύ πρόσφατο αυτοαναφορικό ντοκιμαντέρ για την ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ. Μια τέτοια σχέση σίγουρα θα επιθυμούσαν να σμιλέψουν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι, οι οποίοι ήταν με διαφορά το πιο αναπάντεχο ζευγάρι του 2025.

Η χρονιά για την Αμερικανίδα ποπ σταρ ξεκίνησε ούτως ή άλλως από τα ουράνια – κατά κυριολεξία- αφού συμμετείχε στην πτήση της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος στη στρατόσφαιρα μαζί με έξι ακόμα συνεπιβάτισσες και κατέληξε στην αγκαλιά του Καναδού πολιτικού με τον οποίο μόλις πριν από λίγες ημέρες έκαναν και την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους επισκεπτόμενοι τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα.

Με διαφορά γονιδίου

Σε άλλα σχεδόν συναρπαστικά νέα του 2025, η Σίντεϊ Σουίνι, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται σε φρενήρες limit-up, πέρασε ένα ακόμα στάδιο εκκόλαψής της σε celebrity οικουμενικού βεληνεκούς πρωταγωνιστώντας στη μάλλον πιο αμφιλεγόμενη καμπάνια της χρονιάς.

Το παιχνίδι της λέξης jeans (ρούχα) με τα genes (γονίδια) ήταν αρκετό για να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, να στοχοποιήσει την εταιρία American Eagle ως υποστηρίκτρια μεθόδων ευγονικής και υπόθαλψης του ρατσισμού και να προκαλέσει ακόμα και δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ. Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την καμπάνια υπέροχη, όπως και την Σουίνι, η οποία είναι άλλωστε δεδηλωμένη ρεπουμπλικανή groupie.

Αντίο στον μαέστρο

Αναμφίβολα το 2025 σφραγίστηκε από το θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Μπορεί ο Ιταλός σχεδιαστής να έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών – και μάλιστα στη σημαδιακή επέτειο των 50 χρόνων του στον κόσμο της μόδας-, ωστόσο η απώλειά έφερε θλίψη και συγκίνηση, έγινε ευκαιρία για να ανατρέξουμε στη μυθιστορηματική και όχι πάντα εύκολη ή ανέξοδη ζωή και πορεία του και κυρίως λειτούργησε ως υπόμνηση πως ακόμα και αυτοί που θεωρούμε πως θα υπάρχουν και θα ζουν ανάμεσά μας για πάντα έχουν τελικά – βιολογική έστω- ημερομηνία λήξης.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.