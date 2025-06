Τι τρέχει με τους Μπέκαμ; Η οικογενειακή ρήξη που ξεκίνησε από έναν γάμο και δεν λέει να λήξει

Victoria Beckham and Nicola Peltz Family Feud Initially Began Over Wedding Dress: Exclusive Source https://t.co/VMrCvCS05O — People (@people) May 30, 2025

Αν και η Nicola είχε διαψεύσει δημοσίως οποιαδήποτε παρεξήγηση, λέγοντας στο Cosmopolitan τον Μάρτιο του 2023 ότι "δεν υπάρχει καμία κόντρα", οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως το 2025, δείχνουν ότι υπήρξαν παρεξηγήσεις που δεν ξεπεράστηκαν ποτέ.

Το “ακατάλληλο” χορευτικό και τα δάκρυα

Άλλο ένα σημείο τριβής, σύμφωνα με πηγές, υπήρξε στη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι, όταν ο τραγουδιστής Marc Anthony, φίλος της οικογένειας, φέρεται να κάλεσε τη Victoria στη σκηνή για να χορέψει, αποκαλώντας την “την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα” — σε μια στιγμή που υποτίθεται πως ήταν αφιερωμένη στη νύφη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Nicola αποχώρησε κλαίγοντας, θεωρώντας πως η Victoria "της έκλεψε τη στιγμή". Ωστόσο, άλλοι παρευρισκόμενοι υποστηρίζουν ότι το χορευτικό έγινε αργά το βράδυ, όταν το κλίμα ήταν πιο χαλαρό και το επίσημο πρόγραμμα είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Η απουσία από τα 50ά γενέθλια του David

Η ένταση στην οικογένεια φάνηκε ξανά τον Μάιο του 2025, όταν ο David Beckham γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με μια εντυπωσιακή βραδιά στο Λονδίνο. Παρόντες ήταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του — Romeo, Cruz και Harper — αλλά όχι ο Brooklyn και η Nicola, αν και είχαν προσκληθεί.

Η απουσία τους αποδόθηκε σε μια πιθανή δυσφορία του Brooklyn σχετικά με την παρουσία της νέας συντρόφου του Romeo, DJ Kim Turnbull, με την οποία φέρεται να έχει παρελθόν. Μάλιστα, πηγή αποκάλυψε ότι ο Brooklyn είχε εκφράσει στον πατέρα του την επιθυμία να μην παρευρεθεί αν ήταν και εκείνη παρούσα — όμως ο David επέλεξε να τη συμπεριλάβει. Ο μικρότερος αδελφός, Cruz, σχολίασε σε ανάρτηση στο Instagram ότι “ο Brooklyn και η Kim δεν είχαν ποτέ σχέση”, κάτι που επιβεβαίωσε και άλλη πηγή.

Οικογενειακές ατάκες με υπονοούμενα

Μετά την απουσία από τη γιορτή, ο Cruz Beckham δημοσίευσε στο Instagram ένα story με οικογενειακή φωτογραφία και το μήνυμα: “Σας αγαπώ περισσότερο από καθετί. Μαμά και μπαμπά, μας δώσατε ζωή και πάντα νοιαστήκατε για εμάς.” Λίγο αργότερα, ανάρτησε και άλλη μία φράση: “Χρειάζονται 43 μύες για να συνοφρυωθείς και 17 για να χαμογελάσεις. Να είστε ευγενικοί και να λέτε την αλήθεια.”

Η Nicola, από την πλευρά της, δημοσίευσε story με φωτογραφία της μητέρας της, Claudia Peltz, γράφοντας: “Θα διάλεγα τη μαμά μου για μαμά μου σε κάθε ζωή. Ξανά και ξανά.”

Το ρήγμα δεν είναι οριστικό – αλλά είναι υπαρκτό.

Παρά την ψυχρότητα, πηγή κοντά στην οικογένεια δηλώνει στο PEOPLE ότι η σχέση δεν είναι ανεπανόρθωτα κατεστραμμένη: “Τον αγαπούν πολύ και είναι πάντα εκεί γι’ αυτόν. Απλώς πονάνε που πλέον δεν έχει καμία συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή”.

Σε συνέντευξή του στους The Sunday Times στα τέλη Μαΐου, ο Brooklyn έκανε μία σπάνια αναφορά στον πατέρα του, λέγοντας ότι ο David ήταν η αφορμή να αγαπήσει τους αγώνες αυτοκινήτων: “Είναι κάτι που μας ένωνε. Ο μπαμπάς μου είχε πάντα ωραία αμάξια”.

Την ίδια περίοδο, ο Brooklyn ανέβασε βίντεο στο Instagram με τη Nicola, δηλώνοντας δημόσια: “Πάντα θα σε επιλέγω, μωρό μου. Είσαι ο κόσμος μου. Σε αγαπώ για πάντα.” Είχε προηγηθεί και μια συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους: “Με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Είσαι η ψυχή μου και ο βράχος μου.”

H δικηγόρος δημοσίων σχέσεων στο προσκήνιο

Όπως έγινε γνωστό στις 2 Ιουνίου, το ζευγάρι έχει προσλάβει την Jenny Afia, δικηγόρο του φημισμένου γραφείου Schillings, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle, για θέματα “διαχείρισης φήμης”. Πηγή ξεκαθάρισε ότι “δεν υπάρχει σύνδεση με τους Sussexes”, ωστόσο προστέθηκε ότι Brooklyn και Nicola δείπνησαν πρόσφατα με τον Harry και τη Meghan στην Καλιφόρνια και είχαν “μια εξαιρετική εμπειρία”.

Η εικόνα της “τέλειας” οικογένειας Beckham φαίνεται πως έχει ρωγμές — όχι απλώς από τη δημοσιότητα, αλλά και από ανθρώπινες αδυναμίες, εγωισμούς και συναισθηματικές παρεξηγήσεις. Όπως κάθε οικογένεια, έτσι και τα μέλη της οικογένειας Beckham έχουν μπροστά τους την πρόκληση να ξαναχτίσουν γέφυρες. Το ερώτημα είναι αν θέλουν — και αν μπορούν — να τις διασχίσουν όλοι μαζί.