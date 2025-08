Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε (και δεν ήθελε) να κρύψει τον ενθουσιασμό όταν έμαθε ότι η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή. Μάλιστα, σε δηλώσεις του είπε πως πλέον θεωρεί «φανταστική» τη διαφημιστική καμπάνια της για την American Eagle που έγινε viral για ένα σωρό λάθος λόγους.

«Είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή;» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πολιτική της τοποθέτηση. «Τώρα μου αρέσει η διαφήμισή της».

Και πρόσθεσε: «θα εκπλαγείτε με το πόσοι άνθρωποι είναι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν θα το ήξερα, αλλά χαίρομαι που μου το είπατε. Αν η Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, τότε νομίζω ότι η διαφήμισή της είναι φανταστική».

REPORTER: “Actress Sydney Sweeney — it came out this weekend that she’s a registered Republican.”@POTUS: “You’d be surprised at how many people are Republicans … I’m glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic!” 😂🤣 pic.twitter.com/baLwJHBbuD

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 4, 2025