Αναστατώθηκαν απόψε στην Αχαΐα, που σείστηκε, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, από δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Σεισμών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών.

Αν κι έγινε αισθητός σε ευρεία έκταση, σε Τρίπολη, Πύργο και Καλαμάτα, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ακόμη και μέχρι τις παρυφές της Αττικής, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.