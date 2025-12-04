Η διένεξη της κυβέρνησης Τραμπ με την ιστορική εφημερίδα New York Times δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα η εμβληματική εφημερίδα μηνύει το Πεντάγωνο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για την επιβολή νέων περιορισμών στην πρόσβαση στον Τύπο και στην αναφορά για τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Οκτωβρίου, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους του Πενταγώνου να ζητούν πληροφορίες που δεν είχαν εγκριθεί από τον Χέγκσεθ, αναγκάζοντας δεκάδες δημοσιογράφους να παραδώσουν τα διαπιστευτήρια πρόσβασής τους αντί να συμμορφωθούν.

«Η πολιτική αυτή αποτελεί μια προσπάθεια άσκησης ελέγχου στο δημοσίευμα που δεν αρέσει στην κυβέρνηση», δήλωσε στους Financial Times ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος της ΝΥΤ, την Πέμπτη.

«Οι Times σκοπεύουν να υπερασπιστούν σθεναρά την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων, όπως ακριβώς κάνουμε εδώ και καιρό σε όλες τις κυβερνήσεις που αντιτίθενται στον έλεγχο και την λογοδοσία», πρόσθεσε.

Η αγωγή, η οποία κατονομάζει το υπουργείο Άμυνας, τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ – πρώην παρουσιαστή του Fox News – και τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Παρνέλ ως εναγόμενους, κατατέθηκε την Πέμπτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Η νομική αντεπίθεση έρχεται καθώς η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει ολοένα και πιο…δρακόντειους κανόνες στα μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να καλύψουν τον πρόεδρο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τα δικαστήρια για να επιτεθεί σε τμήματα των μέσων ενημέρωσης που θεωρεί προκατειλημμένα εναντίον του, όπως η πρόσφατη απειλή αγωγής 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του BBC για ένα ντοκιμαντέρ που περιλάμβανε ένα επεξεργασμένο απόσπασμα από μια από τις ομιλίες του.

Πόλεμος Τραμπ – New York Times

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης καταθέσει αγωγή κατά των New York Times στη Φλόριντα, ισχυριζόμενος ότι η εφημερίδα τον δυσφήμισε και προσπάθησε να υπονομεύσει την εκστρατεία του στις εκλογές του 2024.

Η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των New York Times απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στη Φλόριντα στα μέσα Σεπτεμβρίου επειδή ήταν πολύ μεγάλη και δεν είχε «σαφή ισχυρισμό».

Η απόφαση του δικαστή Στίβεν Μέριντεϊ έδωσε στη νομική ομάδα του προέδρου 28 ημέρες για να υποβάλει εκ νέου την αγωγή. Προτεινόμενος από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1991, ο Μέριντεϊ σημείωσε ότι το 85σέλιδο έγγραφο του Τραμπ περιλάμβανε μόνο δύο καταγγελίες για δυσφήμιση.

«Μια καταγγελία δεν είναι δημόσιο φόρουμ για ύβρεις και λίβελους [ούτε] μια προστατευμένη πλατφόρμα για να οργιστεί κανείς εναντίον ενός αντιπάλου», έγραψε τότε, προσθέτοντας ότι «μια καταγγελία δεν είναι μεγάφωνο για δημόσιες σχέσεις».

Η τροποποιημένη καταγγελία, έγραψε ο Μέριντεϊ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 σελίδες.

Ο Τραμπ μήνυσε τους New York Times τη Δευτέρα, κατηγορώντας την εφημερίδα ότι είναι «ένα φερέφωνο του Δημοκρατικού κόμματος».

Αυτή ήταν η τέταρτη αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε εναντίον μιας αμερικανικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης από τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: OT.GR