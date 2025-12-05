Νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Αμαξοστάσιο του Μετρό, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκου Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA — της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης — καθώς και των αναδόχων του έργου.

Η επαναλειτουργία τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό κατέστη εφικτή χάρη στην ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών στο ενιαίο πλέον δίκτυο, που περιλαμβάνει και την επέκταση προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά το άνοιγμα της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε ότι κατά την εορταστική περίοδο το μετρό θα λειτουργεί με πλήρες ωράριο, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και ομαλή κινητικότητα στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα θα ισχύει από Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 00:30

Παρασκευή & Σάββατο 05:30 02:00

Κυριακή 05:30 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής :

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00