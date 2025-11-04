Πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα για τους πολίτες που χρησιμοποιούν το μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα τεχνικό πρόβλημα την ώρα αιχμής προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις και οι επιβάτες να αναγκαστούν να κάνουν μετεπιβίβαση στον σταθμό «Πανεπιστήμιο».

Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία, «από το σταθμό Ανάληψη έως το σταθμό Πανεπιστήμιο η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό Πανεπιστήμιο».

Εκτός από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με το rthess, αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν στους σταθμούς Φλέμινγκ και Ανάληψη.