Ενα έργο για την απώλεια της μνήμης και την αγάπη ανεβαίνει στο Μεταξουργείο. Με τη δομή κινηματογραφικής ταινίας μυστηρίου και μουσική υπόκρουση από τη «Media Luz» του Λουκιανού Κηλαηδόνη, η παράσταση που έγραψε, σκηνοθετεί και παίζει η Αννα Βαγενά πραγματεύεται την άνοια και τους δρόμους που ανοίγονται όταν το μυαλό χάνει τον δικό του. Μια γυναίκα παθαίνει άνοια και ο άντρας της, μετά από σαράντα χρόνια κοινής ζωής, αναγκάζεται να την κλείσει σε κλινική. Εκείνη όμως το σκάει…

Παίζουν: Αννα Βαγενά, Νίκος Χατζηπαπάς, Μαριάννα Μαυριανού, Βάζαφ Μπουτ

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Αννα Βαγενά, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης, Επεξεργασία-Προσαρμογή μουσικής και ήχων: Νείλος Καραγιάννης, Δημιουργία βίντεο-Γραφιστικά: Μαριάννα Μαυριανού, Φωτογραφίες: Αννα Μαρία Πετροπούλου, Βοηθός Σκηνοθέτης: Γωγώ Μαρινάκου, Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου, Παραγωγή: «Μεταξουργείο» ΑΜΚΕ



Info

Θέατρο: Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5234382

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 18 Οκτωβρίου – 13 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Σάβ.: 21:00, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 75΄

Εισιτήρια: 15 € – 18€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μνήμη θολή» από το inTickets.