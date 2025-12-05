Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Netflix Inc έχει μπει η Warner Bros. Discovery Inc. για να πουλήσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της στούντιο, όπως και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να ανακοινώσουν συμφωνία τις επόμενες ημέρες, εφόσον οι συνομιλίες δεν καταρρεύσουν, ανέφεραν άτομα που ήθελα να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Η Netflix, που έχει περάσει μπροστά από την Paramount Skydance Corp. και την Comcast Corp, προσφέρει τέλος υπαναχώρησης ύψους 5 δισ. δολαρίων σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg πριν την ολοκλήρωση της πώλησης, η Warner Bros. -που αποτιμάται συνολικά σε πάνω από 60 δισ. δολάρια- θα ολοκληρώσει τον σχεδιαζόμενο διαχωρισμό των καλωδιακών καναλιών της, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT.

Η συμφωνία, εάν ολοκληρωθεί, θα φέρει «σεισμό» στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, ενώνοντας την κυρίαρχη παγκόσμια υπηρεσία συνδρομητικού streaming με ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά στούντιο του Χόλιγουντ.

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια δραματική στρατηγική στροφή για τη Netflix, η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ συμφωνία τέτοιας κλίμακας.

Με την αγορά η Netflix γίνεται ιδιοκτήτης του δικτύου HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη δημοφιλών σειρών όπως «The Sopranos» και «The White Lotus». Τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. περιλαμβάνουν επίσης τα εκτεταμένα στούντιό της στο Burbank της Καλιφόρνια, καθώς και μια τεράστια κινηματογραφική και τηλεοπτική αρχειοθήκη που περιλαμβάνει τα Harry Potter και Friends.

Οι αντιδράσεις της Paramount Skydance

Αυτό θα αποτελούσε πλήγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance, David Ellison, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία υποβάλλοντας πολλαπλές ανεπιθύμητες προσφορές για τη Warner Bros.

Η διαδικασία της δημοπρασίας έγινε αμφιλεγόμενη, με την Paramount να κατηγορεί τη Warner Bros. ότι διεξήγαγε μια άδικη διαδικασία που ευνοούσε τη Netflix. Σε επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου από νομικούς εκπροσώπους της Paramount, η διαδικασία πώλησης χαρακτηρίστηκε «μολυσμένη» και υποστήριξε ότι η Warner Bros. είχε στρέψει τον διαγωνισμό υπέρ της Netflix.

Η Paramount υποστήριξε σε επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου προς τη Warner Bros. ότι η δική της προσφορά είχε περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Το εμβληματικό περιεχόμενο της Warner Bros. θα ήταν για τη Netflix ισχυρό χαρτί για να διατηρήσει το προβάδισμά της έναντι ανταγωνιστών όπως η Walt Disney Co. και η Paramount. Η συμφωνία θα αντιμετωπίσει σίγουρα έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και έχει ήδη προκαλέσει ανησυχίες.

Το ενδιαφέρον της Netflix για τη Warner Bros. προκάλεσε επίσης ανησυχία στο Χόλιγουντ. Η εταιρεία κατά κανόνα αρνείται να προβάλει τις ταινίες της στους κινηματογράφους, δίνοντας μόνο περιορισμένες κυκλοφορίες σε ορισμένα πρωτότυπα φιλμ.