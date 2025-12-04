Για «προδοσία» της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ προειδοποιούσε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με διαρροή εγγράφων από την συνάντηση που δημοσίευσε το Der Spiegel.

Προδοσία για εδαφικό, εγγυήσεις και ανησυχία για το μέλλον του Ζελένσκι

Από το μέρος των πρακτικών της συνάντησης προκύπτει ότι ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα προδώσουν την Ουκρανία όσον αφορά στο εδαφικό και στις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ ο Μακρόν φέρεται να εξέφρασε ανησυχία και για τον ίδιο το μέλλον του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την διαρροή προκύπτει επίσης ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος –που συμμετείχε στην επικοινωνία– όφειλε να κινηθεί «με μεγάλη προσοχή» και ότι σχολίασε πως «παίζονται παιχνίδια», κάτι που το περιοδικό συνδέει με την πρόσφατη αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Αντίστοιχα στο δημοσίευμα τονίζεται ότι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και συμμετέχοντες εξέφρασαν ανάλογες ανησυχίες. Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, φέρεται να είπε ότι «η Ουκρανία και ο Ζελένσκι δεν πρέπει να αφεθούν μόνοι τους», ενώ ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε –παρότι δημόσια εμφανίζεται θετικός απέναντι στον Τραμπ, φέρεται να συμφώνησε ότι είναι απαραίτητο «να προστατευθεί ο Βολοντίμιρ».

Κάποιοι επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα και άλλοι διαψεύδουν

Το περιοδικό υποστηρίζει ότι μίλησε με αρκετούς από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε, ενώ δύο εξ αυτών επιβεβαίωσαν πως τα αποσπάσματα αποδίδονται με ακρίβεια. Εκπρόσωπος του Ζελένσκι δεν θέλησε να τοποθετηθεί, το γραφείο του Μερτς επίσης απέφυγε το σχόλιο, ενώ το Ελιζέ αμφισβήτησε τις φράσεις που αποδίδονται στον Μακρόν.