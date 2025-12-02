ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο Κώστας Κυρανάκης, αν και ως υπουργός δεν μετέχει στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακάλυψε την αιτία της διασπάθισης του δημοσίου – κυρίως ευρωπαϊκού – χρήματος. Δήλωσε ότι ευθύνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις παλαιότερων ετών. «Τόσα χρόνια είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει, να δίνει, να δίνει άκριτα. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλήξαμε στο να έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα, το οποίο έδινε επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται», δήλωσε. Τώρα, βέβαια, γιατί και η παρούσα πλειοψηφία όταν ήταν αντιπολίτευση στήριζε «τα δίκαια αιτήματα των αγροτών» και όταν έγινε κυβέρνηση «εκβιάστηκε και έδινε, έδινε, έδινε άκριτα» δεν μας το εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών, αλλά δεν το περιμέναμε κιόλας. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Η πρωτότυπη αυτή άποψη, αν και προκάλεσε οργή στους λογικούς ανθρώπους, φαίνεται βρήκε ευήκοα ώτα στην κυβέρνηση, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι ταγμένη στον αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς. Και έτσι αποφασίστηκε να πατάξει το κακό στην ρίζα του, δηλαδή να παταχθούν κυριολεκτικά οι ίδιοι οι αγρότες που κινητοποιούμενοι εξαναγκάζουν τα τίμια στελέχη της παράταξης να εγκρίνουν παράνομες επιδοτήσεις. *** Άγριο ξύλο και συλλήψεις στα μπλόκα των αγροτών και παραπομπές στο αυτόφωρο. Ο δε – και νομικός, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, γιατί θα παρεξηγηθεί – κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση με τους διαμαρτυρόμενους, θα εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί κλείσιμο των δρόμων. Η κυβέρνηση αυτή, ως γνωστόν, είναι πάντοτε άτεγκτη στην εφαρμογή των νόμων, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι. Ας πούμε, υπήρξε άτεγκτη εναντίον των εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα των Τεμπών που έγιναν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κατά παράβαση του – για την πλειοψηφία των νομικών, αντισυνταγματικού – νόμου περί της «προστασίας» του μνημείου και διέλυσε μια ειρηνική συγκέντρωση, συνέλαβε δε διαδηλωτές, οι οποίοι και τιμωρήθηκαν αυστηρά από το ποινικό δικαστήριο. *** Το Σάββατο όμως, που οι διαδηλωτές ήταν απόστρατοι αξιωματικοί, και διαδήλωσαν μπροστά στη Βουλή, δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση. Επειδή θέλω πάντοτε να είμαι ακριβής στις τοποθετήσεις μου, ζήτησα από φίλο μου τοπογράφο να μελετήσει τις φωτογραφίες από την κατάληξη της πορείας των αποστράτων. Με διαβεβαίωσε ότι αυτοί, κρατώντας πανό, πατούσαν ξεκάθαρα εντός του χώρου «μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος» όπως κατά λέξη ορίζει το μόνο άρθρο της περίφημης τροπολογίας. *** Εν τούτοις, η ανίερη αυτή πράξη δεν πρόσβαλε το αίσθημα δικαίου και τα πατριωτικά αισθήματα ούτε του Άκη Σκέρτσου, ούτε του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ούτε κανενός άλλου από τους πολλούς υπερασπιστές της ρύθμισης, τα οποία τόσο είχαν προσβληθεί από όσους διαμαρτυρήθηκαν για την τραγωδία των Τεμπών και έτσι κανείς δεν ενόχλησε του απόστρατους. Πράγμα που επιβεβαιώνει ότι το μνημείο δεν το προσβάλλουν γενικώς οι διαμαρτυρίες, όπως άλλωστε είχαμε υποψιαστεί επειδή και όταν διαδήλωνε στο μνημείο ως αντιπολιτευόμενος ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κανείς από όλους αυτούς δεν είχε ενοχληθεί. Το προσβάλλουν οι διαμαρτυρίες που βλάπτουν σοβαρά την παρούσα κυβέρνηση, όπως είναι αυτές για τα Τέμπη ή οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ λάιτ αντιδράσεις όπως η κινητοποίηση φίλιων δυνάμεων δεν προκαλούν τα πατριωτικά αντανακλαστικά και την αισθητική των κυβερνώντων και των υποστηρικτών τους. ***

Έρχεται ανασχηματισμός

Τα κομματικά στελέχη που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις εκλογές του 2027 συναντά τις τελευταίες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την δημοσιοποίηση των υποψηφιοτήτων τους.

Και αυτοί, όπως πληροφορούμαι, δεν είναι λίγοι. Γενικοί γραμματείς, στελέχη της κυβέρνησης εξωκοινοβουλευτικοί προς ώρας, επιδιώκουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην εκλογική αναμέτρηση και μάλιστα με αξιώσεις.

Αυτή η αισιοδοξία δεν ταυτίζεται με τα δημοσκοπικά νούμερα, που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%, αλλά κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στον οποιονδήποτε το δικαίωμα στην προσπάθεια. Το βέβαιον είναι ότι σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες θα γίνει σφαγή. Πάντως, λόγω των παραιτήσεων θα έρθει ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς τις επόμενες ημέρες.

Προβληματισμός στο Μαξίμου για αγρότες

Τη γάτα με το ποντίκι θα παίξουν για πολλές ημέρες ακόμη κυβέρνηση και αγρότες, ενώ παράλληλα όλος ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών, με καταβολές που θα φθάσουν το 1,2 δισ. ευρώ.

Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η πόρτα της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για τους αγρότες, οι οποίοι την ίδια ώρα φέρονται αποφασισμένοι να μην ακούσουν κουβέντα και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Αποφασισμένη όμως δείχνει και η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει το δικαίωμα των αγροτών στην διαμαρτυρία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα επιτρέψει το κλείσιμο των εθνικών οδών και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Ποιος θα «κερδίσει» είναι ακόμη νωρίς για να το πούμε, όμως η κυβέρνηση δεν παραβλέπει ότι οι αγρότες είναι εκλογικό της κοινό και ένα κομμάτι του έχει δυσαρεστηθεί έντονα από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και αυτό διότι επιβαρύνεται το κλίμα για την κυβέρνηση.

Η αδιαφορία της κυβέρνησης σε μια παγκόσμια συνάντηση

Εντύπωση- όχι θετική- προκάλεσε στην ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, αλλά και γενικότερα, η υποεκπροσώπηση της κυβέρνησης στην ιστορικής σημασίας κοινή παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος IV στο Φανάρι.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, παρέστη ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Στην Αθήνα, προφανώς, δεν εκτίμησαν τη βαρύτητα του γεγονότος, το οποίο καλύφθηκε από όλα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα, ενώ η ΕΡΤ σε συνεργασία με την EBU μετέδωσαν παγκοσμίως την εικόνα από το εσωτερικό του ναού.

Η εκπροσώπηση σε υψηλότερο επίπεδο θα λειτουργούσε εκτός των άλλων και ως μήνυμα στήριξης των λίγων χιλιάδων Ελλήνων που έχουν απομείνει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ουδείς μπορεί να αγνοήσει τη γεωπολιτική πτυχή του αποστολικού ταξιδιού του Πάπα στη Μέση Ανατολή. Παρών στο Φανάρι ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγας, όπως φυσικά και ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Θεόδωρος Μπιζάκης καθώς και ο Γενικός Πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη Κωνσταντίνος Κούτρας.

Το άρθρο 86… το «δισκοπότηρο» της Κεντροαριστεράς;

Το «χαρτί» του άρθρου 86 αποφάσισε να ρίξει στο τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με σαφή στόχο να αποκτήσει το προβάδισμα στη μάχη για τα ηνία της Κεντροαριστεράς.

Ορισμένοι συνδέουν το timing, με την πολυαναμενόμενη παρουσία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, όμως η πρωτοβουλία του προέδρου του ΠαΣοΚ έχει ενδιαφέρον. Καλεί τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης σε «θεσμική συνεννόηση» για την αναθεώρηση του 86 σε «ευρωπαϊκά πρότυπα».

Η καταγγελία του είναι ευθεία: «Όταν δεν αφήνεις τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86… προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά», υπογραμμίζει ο Ανδρουλάκης, πετώντας φωτιές για τις υποθέσεις της σύμβασης 717 (σχετικά με τον Κώστα Καραμανλή) και ΟΠΕΚΕΠΕ (με τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη).

Τονίζει δε ότι υπάρχουν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας ευθέως τον Πρωθυπουργό για «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος προκειμένου να καλυφθούν οι υπουργικές ευθύνες.

Το βλέμμα στο Λεκανοπέδιο το ΠαΣοΚ

Εβδομάδα λεκανοπεδίου για το ΠαΣοΚ με όλα τα βαριά ονόματα να ρίχνονται στη μάχη. Σήμερα στην εκδήλωση για το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό θα μιλήσουν Χάρης Δούκας και Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο Τετάρτη σε εκδήλωση για την παιδεία θα τοποθετηθούν Γιώργος Παπανδρέου και Άννα Διαμαντοπούλου.

Αν προσθέσουμε σε αυτά τους αρμόδιους βουλευτές και τους τομεάρχες, τότε είναι φανερό ότι η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει πλέον πολύ στο λεκανοπέδιο.

Πρώτοι στα γράμματα

Διερωτώμαι αν ήταν το ενδιαφέρον του Προέδρου Τασούλα για την επιστήμη ή η αγάπη του για τη γενέτειρά του εκείνο που προείχε στην πρόσκληση για συνάντηση στο γραφείο του που απηύθυνε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι οποίοι κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας στο Παρίσι έχοντας να ανταγωνιστούν περίπου 450 ομάδες από όλο τον κόσμο.

Η ομάδα iGEM Ioannina 2025 αξιοποίησε το βιολογικό ψαλίδι, CRISP-R, για να «κόψει» και να αφαιρέσει τον μύκητα Ceratocystis Platani που κάνει τα πλατάνια στην Ήπειρο αλλά και σε όλη τη χώρα να μαραζώνουν. Ο Τασούλας ζήτησε να του εξηγήσουν τους περίπλοκους βιολογικούς μηχανισμούς και την τεχνική που επέλεξαν για να απαλλάξουν τα πλατάνια από τον μύκητα και στο τέλος τους παρέθεσε γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Δεν γίνονται νέα τα καλά νέα», είπε ο Πρόεδρος δηκτικά εννοώντας ότι δεν προβάλλονται οι καλές ειδήσεις. «Μου έδωσε μεγάλη χαρά η επιτυχία σας, όχι μόνο επειδή είμαι από τα Γιάννενα, αλλά και γιατί αποδεικνύετε ότι η Ελλάδα και η νέα γενιά τραβάει μπροστά και ξεχωρίζει πανευρωπαϊκά», συμπλήρωσε. Πώς το έλεγαν παλιά; «Τα Γιάννενα πρώτα στ΄ άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα».