Στη Βουλή βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ίδια χαιρέτησε τόσο τον πρόεδρο της Βουλής, όσο και τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, για να την υποδεχτούν, στα ελληνικά «Καλησπέρα».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης μόλις έφτασε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βουλή της πρόσφερε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Μάλιστα, της έκανε δώρο ένα μαντήλι, έναν ασημένιο δίσκο, και μια γραβάτα για τον γιο της. Σύμφωνα με πληροφορίες και η ίδια πρόσφερε δώρα στον πρόεδρο της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ πήγε για μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Βουλής.

