Περισσότερα από 30 χρόνια πριν, ανακοινώθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Φυσικά, από τον Κωνσταντίνο, τον πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού, αλλά το θυμίζω σήμερα, για να δείξω από πότε μας απασχολεί το ζήτημα. Όμως, ας έρθουμε στον υιό και την κυβέρνησή του, κι ας μην πάμε τόσο πίσω. Στη συνέντευξη της περυσινής ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε πολύ χρόνο στο ζήτημα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει άριστα το πρόβλημα και υπογράμμισε ότι «πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά». Αν και δε δίστασε να εκφράσει την «πεποίθησή» του – ως τι, άραγε; – ότι «η πιθανότητα να έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια με προβλήματα αντίστοιχα της τελευταίας διετίας, είναι μικρή», είπε, με το γνωστό ύφος του σοβαρού, ρεαλιστή και προνοούντος ηγέτη, ότι «η ελπίδα δε συνιστά στρατηγική». Και εξήγγειλε έργα, τα οποία, όπως συνηθίζουν πάντοτε να χαρακτηρίζουν τα έργα οι ελληνικές κυβερνήσεις, όταν τα εξαγγέλλουν, χαρακτήρισε «εμβληματικά»: Την ένωση του ταμιευτήρα του Ευήνου και του Μόρνου με την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών, που έχει από μόνη της τετραπλάσιο δυναμικό από όλους τους ταμιευτήρες, που καλύπτουν τις ανάγκες της Αττικής μαζί. Ο χρόνος παρήλθε, αφού η βασική δουλειά του χρόνου είναι να παρέρχεται και των ανθρώπων να τρέχουν να τον προλάβουν και πριν έξι μήνες ανακοινώθηκε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΕΥΔΑΠ εκπονούν «μακρόπνοο σχέδιο για την υδροδότηση της Αττικής». Σε αντίθεση με την έλλειψη νερού, στην πολιτική δεν παρατηρείται ποτέ έλλειψη πομπωδών εκφράσεων. Τον Ιούλιο έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα. Είναι επίσης πασίγνωστο ότι κανένα πρόβλημα δε λύνεται, αν δεν γίνει σύσκεψη, ειδικά στο Μαξίμου. Εκείνο που κατά κανόνα δεν μαθαίνουμε έγκαιρα, είναι τι γίνεται μετά την σύσκεψη. Έτσι και σε εκείνη, βομβαρδιστήκαμε με ενημέρωση ότι χαράχτηκαν 5 βασικοί άξονες, που αναμενόταν «να εξειδικευτούν στο αμέσως επόμενο διάστημα», ότι θα ληφθούν «κατεπείγουσες πρωτοβουλίες τους επόμενους έξι μήνες» και ότι «ο σχεδιασμός θα θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση έργων, που έχουν ήδη δρομολογηθεί ή μελετώνται». Αρχές Νοεμβρίου, διαβάζουμε ότι η ΕΥΔΑΠ ετοιμάζει έργο, ύψους 535 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημοπρατηθεί με διαδικασίες fast track και θα προσφέρει μόνιμη λύση για τα επόμενα 30 χρόνια στο πρόβλημα της λειψυδρίας, που απειλεί την Αττική. Τα μαθαίνουμε όλα αυτά και φαίνονται υπέροχα. Λέμε «ζω σε μια χώρα που η κυβέρνησή της γνωρίζει έγκαιρα τα προβλήματα, προνοεί, κινείται αστραπιαία. Δε θα πούμε το νερό νεράκι». Και ξαφνικά, ενώ Νοέμβριο μήνα γέμισε ο τόπος «χειμερινούς κολυμβητές» μέσα στην Αθήνα, από το νεράκι που έριξε η Adel από τους ουρανούς και ενώ οι προνοητικοί μας πολιτικοί προνόησαν να υπάρχουν εύκαιρα κλαρκ και ντάτσουν για να μεταφέρουν τους πολίτες με απόλυτη άνεση και ασφάλεια, από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη, ακούμε για «κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας»! Και τι σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πράξη; Τα τεράστιου κόστους έργα που απαιτούνται να γίνουν σε Εύηνο και Μόρνο και που τα ξέραμε χρόνια, αυτά που θα δημοπρατούνταν έγκαιρα, αυτά που απαιτούν σοβαρές μελέτες, τελικά θα γίνουν χωρίς καν να παραδοθεί από το Πολυτεχνείο η σχετική μελέτη που παραγγέλθηκε στο παρά πέντε, με απευθείας αναθέσεις, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα, ακόμα κι αν δεν υπάρχει διαχειριστική επάρκεια και γενικά θα υπάρξουν «ευέλικτες» διαδικασίες. Αν μια κυβέρνηση αιφνιδιαστεί από ένα πρόβλημα, είναι λογικό να λάβει έκτακτα μέτρα, αλλά βέβαια, κρίνεται πολιτικά, επειδή αιφνιδιάστηκε. Αλλά πώς κρίνεται μια κυβέρνηση, που αν και αποδεδειγμένα δεν αιφνιδιάστηκε, αδρανεί να λάβει «τακτικά» μέτρα, μέχρι να «αναγκαστεί» να λάβει έκτακτα; Και τι να σκεφτούμε, όταν τα «έκτακτα» μέτρα πάντοτε σημαίνουν μοίρασμα χρημάτων με λιγότερη ή και καθόλου διαφάνεια και χειρότερο σχεδιασμό, που μετά οδηγεί σε μοίρασμα κι άλλων χρημάτων με ακόμη λιγότερη διαφάνεια; Ο φίλος μου πάντως σκέφτηκε ότι την κυβέρνηση περισσότερο από το να γεμίσουν με νερό οι ταμιευτήρες, την ενδιαφέρει να πλημμυρίσουν με λεφτά κάποια ταμεία. ***

Αισιοδοξία στο Μαξίμου για Πιερρακάκη

Αισιοδοξία εκφράζεται από κυβερνητικά στελέχη για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, με τις ίδιες πηγές να λένε ότι ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Εάν πάρει τελικά ψήφο εμπιστοσύνης, ο Κ. Πιερρακάκης θα ανέβει στο βήμα της βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, με διπλή ιδιότητα.

Πάντως έχει ιδιαίτερη αξία η εξέλιξη αυτή για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι επί 10 χρόνια οι πρόεδροι του Eurogroup ήταν «εφιάλτες» για τις κυβερνήσεις.

***

Με τους δικούς του ανθρώπους η ομιλία Τσίπρα

Πολλά σενάρια ακούστηκαν για το ποιοι θα μιλήσουν στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Τι για τον Γιάννη Στουρνάρα κυκλοφόρησε, τι για τον Γιώργο Παπανδρέου, τι για τον Χάρη Δούκα και άλλους διάφορους, αλλά τελικά η παρουσίαση θα γίνει από δικούς του ανθρώπους και μάλιστα από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Παλλάς και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει συζήτηση με συντονισμό των δημοσιογράφων Μαρίας Νικόλτσιου και Αντώνη Αντζολέτου, μεταξύ της καθηγήτριας Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννας Λαλιώτου, του ιστορικού και ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνη Λιάκου, της συντονίστριας του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ευγενίας Φωτονιάτα και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

***

Στην πλάτη του Χατζηδάκη ο ΟΠΕΚΕΠΕ Στις δύο τα ξημερώματα της Παρασκευής, «έφυγε» το οκ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πρώτη δόση της βασικής ενίσχυσης προς τους αγρότες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε με μήνυμα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος όμως δεν κοιμόταν, αφού οι πληρωμές έχουν γίνει ο…εφιάλτης του. Το ξενύχτι που έχει πέσει στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, αλλά και στην ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να καταστούν εφικτές οι πληρωμές, δεν περιγράφεται, ωστόσο ήταν μάλλον αναγκαίο, για να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και οι σωστές καταβολές και να μην κινδυνεύσει η χώρα με νέο πρόστιμο.

***

Ο μποναμάς για αγρότες

Δύο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι πάντως, δεν είδαν ευρώ στους λογαριασμούς τους– μεταξύ αυτών και αρκετοί που ήδη ελέγχονται από την οικονομική αστυνομία- καθώς δεν πληρούσαν καθόλου τα κριτήρια, αλλά υπέβαλλαν δήλωση, ενώ 44.000 αιτήσεις κρίθηκε ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, πριν λάβουν οι δικαιούχοι χρήματα, καθώς υπήρχαν σκοτεινά σημεία.

Με τούτα και με τα άλλα, 110.000.000 εκατομμύρια έμειναν στον κουμπαρά και όπως διαμηνύεται από την κυβέρνηση, θα δοθούν στους έντιμους αγρότες, οι οποίοι δεν κάνουν «πανωγραψίματα» και δε δηλώνουν ψευδή αριθμό ζώων.

***

Τα παϊδάκια του Μητσοτάκη

Ο εσπρέσο στο εντευκτήριο δεν ήταν αρκετός, οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγάλει για παϊδάκια τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη στις 19.30, έχουν ραντεβού σε γνωστό και ιστορικό είναι η αλήθεια πολιτικό στέκι στο Παγκράτι, που φημίζεται για το καλό κρέας και τα ψητά του. Εκεί λοιπόν στην ταβέρνα «ο Καραβίτης», θα είναι η πρώτη έξοδος του πρωθυπουργού με βουλευτές, που είναι μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών, ενόψει και του προϋπολογισμού του ’26.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη επίσκεψη των δεξιών στη συγκεκριμένη ταβέρνα, αφού τον Σεπτέμβριο του ’24, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε παραθέσει δείπνο σε άλλους γαλάζιους βουλευτές, μετά από εκδήλωση του Ιδρύματος Καραμανλή, για το βιβλίο που είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της παράταξης.

***

Η ώρα των κυβερνητικών για ΟΠΕΚΕΠΕ Ο Δεκέμβριος θα είναι ενδιαφέρον πολιτικά μήνας, αφού εκτός από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα βλέμματα θα τραβήξουν οι παρουσίες στην εξεταστική επιτροπή. Ο προγραμματισμός ορίζει ότι λίγο πριν τις γιορτές, θα κληθούν οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος και Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος. Επίσης, στην επιτροπή έχει κληθεί και ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος, του οποίου δηλώσεις είχαν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ρόλο του Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση.

***

Η στρατιωτική θητεία του γιου της Μέτσολα

Μια συζήτηση πιο προσωπική είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Η Μέτσολα έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο και η συζήτηση πήγε ακόμα και στην οικογένεια της, καθώς, όπως είπε, είναι μητέρα 4 παιδιών και είναι παντρεμένη με Φινλανδό. Ο μεγαλύτερος γιος της, μάλιστα, κάνει τώρα τη στρατιωτική του θητεία στην Φινλανδία.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ρώτησε πόσο διαρκεί, με την απάντηση να τον ξαφνιάζει αφού είναι μόλις 6 μήνες. Πάντως, η συζήτηση πήγε και σε άλλα θέματα, μεταξύ άλλων και στο Ουκρανικό θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως την Ευρώπη. Ο Τασούλας είπε στην Μέτσολα, πως «η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία μας έχει εξωθήσει να οργανώσουμε με νέους όρους την άμυνα της Ευρώπης».

***

Το άνοιγμα Φαραντούρη σε Ανδρουλάκη «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης», είπε ο Νικόλας Φαραντούρης σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής, επισημαίνοντας πως παίρνει το μέρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση περί κουμπαριάς του «Φραπέ» με τον Πρωθυπουργό. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για άνοιγμα Φαραντούρη προς τον Ανδρουλάκη, ειδικά από τη στιγμή που διευκρίνισε στη συνέχεια πως «κάποιοι από εμάς λειτουργούμε εκτός στενών κομματικών στεγανών και δεν έχουμε πρόβλημα να συνομιλήσουμε με όλους». Λέτε;

***

Η προεδρία που πέταξε

Η Έφη Αχτσιόγλου, όπως και ο Αλέξης Χαρίτσης, επιβεβαίωσε, αφενός την αιφνιδιαστική πρόταση για το «δαχτυλίδι» που της προσέφερε ο Τσίπρας, έτσι ώστε να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου την αρνητική απάντηση που του έδωσε, θεωρώντας ότι η εσωκομματική κρίση θα βάθαινε. Τότε, γιατί υπέβαλε υποψηφιότητα διεκδικώντας την προεδρία, λίγες εβδομάδες αργότερα, θα αναρωτηθεί κανείς.

Διότι, μετά την παραίτηση Τσίπρα, «οι ευθύνες μάς βάρυναν όλους», όπως δικαιολογήθηκε η πρώην υπουργός Εργασίας. Μόνο που εκ των υστέρων, αποδείχθηκε πως το τρένο είχε ήδη φύγει, τόσο για την ίδια όσο και για άλλα κεντρικά στελέχη που είδαν τον Στέφανο Κασσελάκη να μπαίνει από την πίσω πόρτα και να τους αρπάζει το τιμόνι του κόμματος μέσα από τα χέρια. Δεν τα υπολόγισαν καλά οι σύντροφοι…