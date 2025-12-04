Μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα ξημέρωσε για τους οδηγούς. Εκτός από τη βροχή, που είναι πάντα επιβαρυντικός παράγοντας για το κυκλοφοριακό, ένα τροχαίο λίγο μετά τις πέντε το πρωί, έχει μετατρέψει τον Κηφισό σε ένα απέραντο πάρκινγκ.

Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της Καλυφτάκη όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του. Από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να απομακρύνουν τα χώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο ελαφρά τραυματίες ήταν από το ΙΧ.