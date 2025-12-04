Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διεκόπη και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.
- Η κακοκαιρία Byron «πνίγει» την Αττική: Βροχή ενός χρόνου σε λίγες ώρες, δύσκολη νύχτα – 112 σε 11 περιοχές
Παράλληλα παραμένει κλειστή στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Ακόμα, συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.
Τέλος, στα Σπάτα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.