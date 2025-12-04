Ο Μανώλης Μαρσέλλος, CEO της εταιρείας «Insurance Market», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς η διαδικασία της ασφάλισης έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς την ασφάλεια που του ταιριάζει σήμερα;

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Ασφάλειες, ένας γρίφος που βρίσκει τη λύση του» θα ακούσετε, μεταξύ άλλων:

0:55 Τι είναι και πώς ξεκίνησε η ιδέα της «Insurance Market».

Τι είναι και πώς ξεκίνησε η ιδέα της «Insurance Market». 2:02 Πόσο εύκολο είναι να συγκριθούν τα πολυπληθή διαθέσιμα ασφαλιστήρια.

Πόσο εύκολο είναι να συγκριθούν τα πολυπληθή διαθέσιμα ασφαλιστήρια. 3:27 Η διαδικασία της ασφάλισης τότε και τώρα.

Η διαδικασία της ασφάλισης τότε και τώρα. 5:13 Γιατί πλήθος οχημάτων παραμένουν μέχρι και σήμερα ανασφάλιστα.

Γιατί πλήθος οχημάτων παραμένουν μέχρι και σήμερα ανασφάλιστα. 7:48 Η νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών.

Η νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών. 9:31 Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλισης.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλισης. 12:27 Η επόμενη μέρα της «Insurance Market» και των ασφαλειών.

