Ο Μανώλης Μαρσέλλος, CEO της εταιρείας «Insurance Market», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς η διαδικασία της ασφάλισης έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου. Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς την ασφάλεια που του ταιριάζει σήμερα;
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Ασφάλειες, ένας γρίφος που βρίσκει τη λύση του» θα ακούσετε, μεταξύ άλλων:
- 0:55 Τι είναι και πώς ξεκίνησε η ιδέα της «Insurance Market».
- 2:02 Πόσο εύκολο είναι να συγκριθούν τα πολυπληθή διαθέσιμα ασφαλιστήρια.
- 3:27 Η διαδικασία της ασφάλισης τότε και τώρα.
- 5:13 Γιατί πλήθος οχημάτων παραμένουν μέχρι και σήμερα ανασφάλιστα.
- 7:48 Η νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών.
- 9:31 Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλισης.
- 12:27 Η επόμενη μέρα της «Insurance Market» και των ασφαλειών.
