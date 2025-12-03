«Είμαστε και έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους λαούς μας» υποστήριξε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε κατά την ομιλία του στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου των ΥΠΕΞ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, δίνοντας έτσι την δική του απάντηση στην ακραία απειλή που εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εναντίον της Ευρώπης χθες, λίγο πριν μεταβεί στην συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για να συζητήσουν για την ειρήνευση στην Ουκρανία χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε ο Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο πολιτών μας και να διασφαλίσουμε τα εδάφη μας».

Πραγματικοί και διαρκείς οι κίνδυνοι

Μεταξύ άλλων ο Ρούτε ανέφερε πως το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με «πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους».

Όπως ανέφερε, η Ρωσία συνεχίζει τον «απρόκλητο και βάναυσο πόλεμο» εναντίον της Ουκρανίας, εντείνοντας τα πλήγματα κατά αμάχων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Παράλληλα, επιδεικνύει ολοένα και πιο επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι στο ΝΑΤΟ, με παραβιάσεις εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις και πτήσεις αναγνώρισης για χαρτογράφηση υποθαλάσσιων δικτύων των συμμάχων. Αυτές οι ενέργειες, είπε, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για σταθερή επαγρύπνηση.

Αυξάνονται οι αμυντικές δυνατότητες των χωρών μελών

Ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «ενισχύουν ουσιαστικά» τις αμυντικές τους δυνατότητες, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Στο θέμα της Ουκρανίας, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι όλοι επιθυμούν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθειά του να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι όσο προχωρούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η δέσμευση προς το Κίεβο δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. «Η υποστήριξή μας πρέπει να παραμείνει ισχυρή, ώστε η Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα και να αποτρέψει απειλές αύριο», σημείωσε.

Εντυπωσιακή η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας

Σύμφωνα με όσα είπε στους υπουργούς, η Ουκρανία εξακολουθεί να επιδεικνύει «εντυπωσιακή ανθεκτικότητα», ακόμη και όταν ο Πούτιν θεωρεί ότι μπορεί να εξαντλήσει τους αντιπάλους του. Η σύνοδος στις Βρυξέλλες, πρόσθεσε, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία υπολογίζει λάθος, καθώς οι σύμμαχοι συζητούν περισσότερες επενδύσεις, αύξηση παραγωγής και ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας ενόψει της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο

Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις, επανέλαβε ότι ο Τραμπ είναι «το μόνο πρόσωπο παγκοσμίως» που κατάφερε να ξεμπλοκάρει την κατάσταση, αλλά υπογράμμισε πως η ειρήνη απαιτεί σταδιακή, επίπονη διαδικασία, με συνεχή διαβούλευση – όπως δείχνουν οι επαφές σε Γενεύη, Μαϊάμι και Μόσχα.

Για το θέμα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε ότι η συζήτηση αφορά πρωτίστως την ΕΕ, αλλά θίχτηκε «έμμεσα» και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία, είπε, «χρειάζεται άμεσα τα κεφάλαια», είτε μέσω μηχανισμού αποζημιώσεων είτε με άλλο τρόπο.

Συνολικά 4 δισ. δολάρια προμήθειες από το PURL

Ο Ρούτε αποκάλυψε επίσης ότι τα δύο τρίτα των κρατών-μελών έχουν ήδη δεσμευθεί για την προμήθεια αμερικανικών όπλων μέσω του προγράμματος PURL, με συνολικό ποσό 4 δισ. δολαρίων, ενώ διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. «Θα απαντήσουμε με τον τρόπο που εμείς θα επιλέξουμε — και θα γίνει αισθητός», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι και εταίροι της Συμμαχίας, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, έχουν δηλώσει έτοιμοι να συμβάλουν στην προσπάθεια.