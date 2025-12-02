Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Κρεμλίνο η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους δύο απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η συνάντηση ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμισης ώρας, εξαιτίας της συμμετοχής του Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.

Από τις εικόνες που βγαίνουν από το Κρεμλίνο, γίνεται ξεκάθαρο ότι για την ρωσική πλευρά οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις επαφές με τους Αμερικανούς είναι οι Γιοούρι Ουσακόφ και Κίριλ Ντιμιτρίεφ, που ήταν και αυτοί που όπως προέκυψε από τις διαρροές την περασμένη εβδομάδα μέσω των επαφών τους με τον Γουίτκοφ οδήγησαν τον Οκτώβριο στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση Τραμπ σαν βάση συζήτησης.

⚡ President Vladimir Putin receives US President’s Special Envoy Steve Witkoff. On the Russian side, the meeting is also attended by Presidential Aide Yury Ushakov & Special Presidential Representative for Investment & Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev pic.twitter.com/Q8HLdkGguK — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 2, 2025

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό πριν από τη συνάντηση στο Κρεμλίνο, οι δύο Αμερικανοί είχαν γευματίσει με τον Ντιμιτρίεφ, τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και στενό συνεργάτη του Πούτιν.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ. «Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν. Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.