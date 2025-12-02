Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Στο επίκεντρο των επαφών θα είναι η ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει.

Την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, που διέρρευσε, τρομάζοντας Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους για ειρήνη και σε συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Ουίτκοφ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μισό της Τρίτης, αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί στις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η «διπλωματία του μεγαφώνου δεν είναι χρήσιμη».

Οι θέσεις της Ρωσίας και ο κομβικός Νοέμβρης στο πεδίο

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει για ειρήνη, αλλά αν η Ουκρανία αρνηθεί να συνάψει συμφωνία, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, την επιβολή ανώτατων ορίων στον ουκρανικό στρατό, τον ρωσικό έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς, την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσόνας, καθώς και την προστασία των ρωσόφωνων και των ρωσορθόδοξων πιστών στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αυτά θα ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση και θα την έκαναν ευάλωτη σε ενδεχόμενη κατάκτηση από τη Ρωσία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης προτείνει μια δεκαετή εγγύηση ασφάλειας για το Κίεβο.

Την ίδια ώρα στο πεδίο Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Βόβτσανσκ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Οι ισχυρισμοί της Ρωσίας ότι κατέλαβε τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία έρχονται σε συνέχεια της μεγαλύτερης, όπως φαίνεται, προόδου της στο πεδίο της μάχης μέσα σε ένα χρόνο. Μια ανάλυση του AFP με βάση στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, που δημοσιεύθηκε χθες, έδειξε ότι η Ρωσία κατέλαβε 270 τετραγωνικά μίλια τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εδαφική πρόοδο του πολέμου μετά από εκείνη του Νοεμβρίου 2024, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πρώτοι μήνες της εισβολής, όταν η πρώτη γραμμή ήταν ιδιαίτερα κινητή. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός έλεγχε, πλήρως ή μερικώς, το 19,3% του ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του ISW, το οποίο συνεργάζεται με το Critical Threats Project.

Αισιοδοξεί ο Λευκός Οίκος, ανησυχεί η ΕΕ

Η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν χθες στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε.

Στην αντίπερα όχθη, από τη στιγμή που οι προτάσεις των ΗΠΑ έγιναν γνωστές, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία ενάντια σε αυτό που θεωρούν ως τιμωρητική ειρήνη υπέρ της Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία στις αμερικανικές επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στο G8.