Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον 29χρονο που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα και ο νεαρός βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη. Έτσι, εισαγγελέας και ανακριτής, ενώπιον των οποίων θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι, αντιμέτωπος με βαριά κακουργήματα, θα έχουν τον πλήρη φάκελο των ελέγχων στους οποίους υποβλήθηκε.

Ο 29χρονος φέρεται να έχει παραδεχτεί στους αστυνομικούς από την πρώτη στιγμή, μετά το δυστύχημα, ότι γενικά κάνει χρήση κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται ότι στο αίμα του έχει βρεθεί επίσης αλκοόλ, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς εντοπίστηκε ποσοστό 0,63, ενώ δε θα έπρεπε να είναι πάνω από 0,50.

Παραλίγο να προκαλέσει και άλλο ατύχημα

Όπως φαίνεται σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ο νεαρός οδηγός έκανε παράνομα προσπεράσεις, παραβιάζοντας ακόμη και τη διαχωριστική λωρίδα, περνώντας έτσι στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν σκορπίσει τον τρόμο και τον θάνατο.

Μάλιστα, βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, λίγο πριν το δυστύχημα, τον δείχνει να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να κάνει αντικανονική προσπέραση σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα διερχόμενα οχήματα.