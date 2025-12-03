Πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που, οδηγώντας με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, προκάλεσε τον θάνατο του 24χρονου γόνου της γνωστής οικογένειας που συνδέεται με τη σοκολατοποιία «Leonidas», τον βαρύ τραυματισμό της συντρόφου του και τον ελαφρύτερο της μητέρας και της αδερφής του.

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό δυστύχημα στη Λούτσα, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ποσοστό 0,63, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο αίμα είναι 0,50.

Οι Αρχές πλέον αναμένουν σήμερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες. Ο 29χρονος φέρεται να έχει παραδεχτεί στους αστυνομικούς, μετά το τροχαίο που προκάλεσε, ότι γενικά κάνει χρήση κοκαΐνης.

Σήμερα το μεσημέρι, ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για βαριά κακουργήματα.

Παραλίγο να προκαλέσει και άλλο ατύχημα

Όπως φαίνεται σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ο νεαρός οδηγός έκανε παράνομα προσπεράσεις, παραβιάζοντας ακόμη και τη διαχωριστική λωρίδα, περνώντας έτσι στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν σκορπίσει τον τρόμο και τον θάνατο.

Μάλιστα, βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, λίγο πριν το δυστύχημα, τον δείχνει να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να κάνει αντικανονική προσπέραση σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα διερχόμενα οχήματα.