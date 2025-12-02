Αλκοόλ ανιχνεύτηκε στο αίμα του 29χρονου που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα. Μετά τη φονική παράσυρση το βράδυ του Σαββάτου 29/12 ο οδηγός είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ, το οποίο είχε βγει αρνητικό, όμως οι Αρχές περίμεναν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για να επιβεβαιώσουν αν οδηγούσε μεθυσμένος. Τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο 29χρονος είχε πιει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, με δεδομένο ότι στο ατύχημα που είχε προκαλέσει το 2020 είχαν, εκ των υστέρων, ανιχνευτεί ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του.

Την ίδια ώρα, η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κοπέλα χειρουργήθηκε χτες επιτυχώς και πλέον η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το χρονικό

Η ξέφρενη πορεία του οχήματος που οδηγούσε 29χρονος καταγράφεται καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. 24χρονος νεαρός υποκύπτει στα τραύματά του δίπλα στην 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του, που έχουν τραυματιστεί.

Δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο 29χρονος οδηγός, αφρέναριστος, εκτελεί έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει όχημα που βγαίνει από στενό. Χάνει τον έλεγχο και το μπλε αυτοκίνητό του πέφτει πρώτα σε ένα σταθμευμένο όχημα. Χωρίς να μειώσει καθόλου ταχύτητα, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και λίγα μέτρα πιο κάτω προσκρούει με σφοδρότητα στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο.

Η μητέρα του 29χρονου δηλώνει στο Live News συγκλονισμένη. «Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν και για τίποτα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη».

Αίσθηση τις τελευταίες ώρες προκαλούν και οι περιγραφές διασώστη για τις πρώτες αντιδράσεις του 29χρονου, λίγα λεπτά μετά την τραγωδία που είχε προκαλέσει.

«Ήταν η Αστυνομία και του έλεγε έχεις προκαλέσει θάνατο και αυτός έπιανε το κεφάλι του και κοίταγε το αμάξι να δει τι ζημιά έχει».