Αλκοόλ ανιχνεύτηκε στο αίμα του 29χρονου που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα. Μετά τη φονική παράσυρση το βράδυ του Σαββάτου 29/12 ο οδηγός είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ, το οποίο είχε βγει αρνητικό, όμως οι Αρχές περίμεναν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για να επιβεβαιώσουν αν οδηγούσε μεθυσμένος. Τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο 29χρονος είχε πιει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.
Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, με δεδομένο ότι στο ατύχημα που είχε προκαλέσει το 2020 είχαν, εκ των υστέρων, ανιχνευτεί ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του.
Την ίδια ώρα, η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κοπέλα χειρουργήθηκε χτες επιτυχώς και πλέον η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Το χρονικό
Η ξέφρενη πορεία του οχήματος που οδηγούσε 29χρονος καταγράφεται καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.
Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. 24χρονος νεαρός υποκύπτει στα τραύματά του δίπλα στην 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του, που έχουν τραυματιστεί.
Δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο 29χρονος οδηγός, αφρέναριστος, εκτελεί έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει όχημα που βγαίνει από στενό. Χάνει τον έλεγχο και το μπλε αυτοκίνητό του πέφτει πρώτα σε ένα σταθμευμένο όχημα. Χωρίς να μειώσει καθόλου ταχύτητα, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και λίγα μέτρα πιο κάτω προσκρούει με σφοδρότητα στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο.
Η μητέρα του 29χρονου δηλώνει στο Live News συγκλονισμένη. «Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν και για τίποτα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη».
Αίσθηση τις τελευταίες ώρες προκαλούν και οι περιγραφές διασώστη για τις πρώτες αντιδράσεις του 29χρονου, λίγα λεπτά μετά την τραγωδία που είχε προκαλέσει.
«Ήταν η Αστυνομία και του έλεγε έχεις προκαλέσει θάνατο και αυτός έπιανε το κεφάλι του και κοίταγε το αμάξι να δει τι ζημιά έχει».
Όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος που σκοτώθηκε είχε μόλις έρθει από το Βέλγιο όπου ζούσε για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του.
«Η μητέρα του 24χρονου ήταν σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τούς έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;” και ο οδηγός απάντησε “ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του» λέει αυτόπτης μάρτυρας.
Γόνος επιχειρηματικής οικογένειας ο 24χρονος
Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.
«Ήταν πολύ αγαπητό και στην οικογένεια του “Λεωνίδα” στους εργαζόμενους. Και άνηκε στην οικογένεια του Λεωνίδα, ήταν τρίτος εγγονός. Το παιδί δούλευε στο Βέλγιο. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Πηγαινοερχόταν γιατί το σπίτι του εδώ ήταν στην Αρτέμιδα».
Το μότο του Λεωνίδα Κεστεκίδη, του διάσημου Έλληνα ζαχαροπλάστη που γεννήθηκε στην Καππαδοκία, στα 17 μετανάστευσε στην Αμερική και το 1898 μετακόμισε στο Παρίσι όπου έμαθε την τέχνη της σοκολάτας, ήταν το εξής: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για φήμη. Το έκανα γιατί ήθελα να σκορπίσω λίγη ευτυχία».
Το 1935, ο Βασίλης, ανιψιός του Λεωνίδα, αναλαμβάνει την επιχείρηση και κάνει σήμα κατατεθέν της εταιρίας τον Βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, τιμώντας τον θείο του. Στο κατάστημά του στη Marche Aux Grains, στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν όλα. Σήμερα οι λάτρεις απολαμβάνουν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη πραλίνας σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Βρυξέλλες έως τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι έως το Χονγκ Κόνγκ.
Ήθελε να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογενειακής παράδοσης. Μετά το σχολείο έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο στα οικονομικά και στη συνέχεια ανέλαβε πόστο στο λογιστήριο της επιχείρησης στο Βέλγιο.
Με καταγωγή από την Μακρυνεία Αγρινίου, ο 24χρονος πήγαινε με τον πατέρα του συχνά στο χωριό ενώ τα καλοκαίρια πήγαιναν στη Σάμο. Κάτοικοι και συγχωριανοί του παραμένουν συγκλονισμένοι.
Στο χωριό βρισκόταν ο πατέρας του όταν έμαθε για το τροχαίο του γιου του. Η κηδεία θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και η ταφή στο χωριό Παπαδάτες με τους κατοίκους να παραμένουν συγκλονισμένοι για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.