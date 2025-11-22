Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε μετά την απολογία τους το Σάββατο (22/11) στους δύο οδηγούς που εμπλέκονται στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Παγκράτι, με θύμα μια 75χρονη. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα, μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι αρχές συνέλαβαν, πέρα από τον 84χρονο που φέρεται να παραβίασε την προτεραιότητα προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο, και τον 57χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος, από το οποίο αποκολλήθηκε ο προφυλακτήρας που καταπλάκωσε το θύμα.

Σε αμφότερους έγινε αλκοτέστ, ενώ ελήφθησαν και δείγματα αίματος για να διαπιστωθεί αν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία. Και οι δύο οδηγοί διέθεταν νόμιμα έγγραφα και έγκυρη άδεια οδήγησης.

Η κόρη του θύματος, η οποία αντιμετωπίζει νοητικές δυσκολίες, μεταφέρθηκε προσωρινά στο νοσοκομείο «Αιγινήτειο», έως ότου αποφασιστεί ο χώρος όπου θα φιλοξενηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς ικανοί να αναλάβουν τη φροντίδα της, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης δομής.