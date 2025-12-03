Οι πολλές ώρες στην κίνηση και η ταλαιπωρία στην εύρεση μίας θέσης πάρκινγκ, αποτελούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες οδηγοί στην Αττική. Το ΠαΣοΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών ένωσαν τις δυνάμεις τους και άνοιξαν τον διάλογο για το κυκλοφοριακό, κάνοντας προτάσεις που θα ανακουφίσουν οδηγούς και πεζούς.

Ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε μεταφορών και υποδομών Τάσος Νικολαΐδης και ο επικεφαλής της ΔΗΣΥΜ και πρόεδρος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ Νίκος Μήλης χαιρέτησαν με τις ομιλίες τους την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστή αίθουσα του ξενοδοχείου Κάραβελ την Τρίτη 02/12.

Μία εκδήλωση που παρακολούθησαν από κοινού ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας, οι οποίοι κάθισαν δίπλα – δίπλα, σχολίασαν τα όσα άκουσαν και τοποθετήθηκαν για το μεγάλο αυτό πρόβλημα, στο κλείσιμο της εκδήλωσης.

Τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Στο πρώτο από τα δύο πάνελ της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν οι αυτοδιοικητικοί, σε μία συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Ντελέζος. Ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Γιάννης Κωνσταντάτος, ευχαρίστησε το ΠαΣοΚ για την εκδήλωση και μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του. Παράλληλα, άφησε αιχμές για άλλα κόμματα που κάνουν εκδηλώσεις για το «Ελληνικό» χωρίς να καλούν τον δήμαρχο της περιοχής.

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος μίλησε για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή του με την αστική σήραγγα, ευχαρίστησε τον Παύλο Χρηστίδη για τη συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις και προανήγγειλε νέες δράσεις, βγάζοντας στον δρόμο τα απορριμματοφόρα του Δήμου, αν η κεντρική διοίκηση δε συνεργαστεί για να λύσει το πρόβλημα.

Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης από τη μεριά του, επεσήμανε πως υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και στρατηγικού σχεδιασμού από την κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε πως, όπως σχεδιάζεται η επέκταση της λεωφόρου Κύμης, κόβει τη Λυκοβρύση στη μέση.

Οι προτάσεις από τους επιστήμονες

Στο δεύτερο πάνελ, επιστήμονες ανέπτυξαν συζήτηση, κατά την οποία τόνισαν ποιες είναι οι παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, που θα επιδεινωθούν κατά 15%, μέχρι το 2030. Επεσήμαναν τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει αυτό το θέμα, καθώς το κόστος της συμφόρησης ανέρχεται στα 2.000.000.000 ευρώ ετησίως, με το 40% αυτού το κόστους να αφορά καύσιμα και χαμένο χρόνο και επικεντρώθηκαν στις προτάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των οδηγών.

Μερικές από αυτές είναι:

Ενιαίος σχεδιασμός για τη διαχείριση του συστήματος μεταφορών, που θα συντονίζει αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τήρηση ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων.

Επικαιροποίηση προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης με νέα έξυπνα φανάρια. Αυτή η κίνηση θα μειώσει 39% τον χρόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές και 17% σε όλο το δίκτυο.

Άμεση απόκριση σε έκτακτα συμβάντα. Η ταχεία διαχείριση θα μειώσει μέχρι και 20% τον χρόνο της συμφόρησης.

Κλιμακωτό ωράριο εργασίας που θα μειώσει 10-18% τον κυκλοφοριακό φόρτο σε ώρες αιχμής.

Εφαρμογή τηλεργασίας μία ημέρα την εβδομάδα. Με αυτό το μέτρο, επιτυγχάνεται μείωση του κυκλοφοριακού κατά 7% και μείωση εκπομπών ρύπου CO2 κατά 4%.

Κατασκευή νέων ανισόπεδων κόμβων, στις θέσεις όπου δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί το κυκλοφοριακό με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Καλύτερη διαχείριση στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, με προτεραιότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες βραχείας διάρκειας.

Κατασκευή πολλών μικρών υπόγειων πάρκινγκ. κάτω από πλατείες, επιδιώκοντας και χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Μετατροπή περισσότερων συνοικιακών δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με τη μέγιστη ταχύτητα να μην υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα.

Αντιμετώπιση των προβλημάτων στον Κηφισό και αναβάθμιση της διαδρομής Καβάλας-Θηβών.

Συντονιστής στο δεύτερο πάνελ ήταν ο γραμματέας του τομέα υποδομών Δημήτρης Σαριγιάννης. Ενώ συμμετείχαν η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠαΣοΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών Ηρώ Δουμάνη, ο αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Παναγιώτης Παπαντωνίου, ο Αντώνης Πολυχρονόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ, η Ελένη Μισοκεφάλου που είναι εντεταλμένη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος τομέα μεταφορών ΠαΣοΚ, ο Νικόλαος Ηλιού, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γραμματέας τομέα Μεταφορών θα πει για τα «κρίσιμα έργα οδικών υποδομών Αττικής».

Δούκας: Η Αττική αναστενάζει καθημερινά στους δρόμους

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που τόνισε πως υπάρχουν λύσεις για την κινητικότητα. Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση, ούτε μια δράση, ούτε μια παρέμβαση, ακόμη και σήμερα που η Αττική αναστενάζει καθημερινά στους δρόμους, που να δείχνει ότι θα πορευτούμε στοιχειωδώς στον δρόμο της λογικής και των πραγματικών λύσεων. Μόλις χθες, ο κ. Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μας ενημέρωσε ότι «στο τραπέζι έχει πέσει» – όπως χαρακτηριστικά είπε – «το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό, από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί». Στ’ αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι ένα μέτρο, αποσπασματικά, μπορεί να αντιμετωπίσει τον καθημερινό Γολγοθά χιλιάδων πολιτών στον Κηφισό. Λες και δεν υπάρχουν υπερ-αρκετά ΙΧ για να καλύψουν το κενό που θα αφήσουν τα φορτηγά».

Ο Χάρης Δούκας επεσήμανε πως «το 2024 υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 500.000 δρομολόγια λεωφορείων, λόγω έλλειψης οδηγών. Το δε μετρό, θα έλεγα ότι σχεδόν υπολειτουργεί σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει. Πρόσφατη μελέτη της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων, στις αρχές του χρόνου, αναφέρει ότι η συχνότητα των συρμών του μετρό είναι ανά έξι λεπτά. Αν αυτός ο χρόνος περιοριζόταν στα τρία λεπτά, θα ισοδυναμούσε σα να αποκτούσε η Αττική μία λεωφόρο 110 χιλιομέτρων, απορροφώντας τις αντίστοιχες μετακινήσεις». Ακόμη ένα στοιχείο που ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι πως υπάρχουν 6.500.000 χαμένες ώρες στον Κηφισό, λόγω συμφόρησης, που αντιστοιχεί σε ζημιά ύψους 80-90 εκατομμυρίων ετησίως για την εθνική οικονομία και υπογράμμισε πως απαιτείται γενναία ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ο επανασχεδιασμός, ενιαία, του συγκοινωνιακού έργου.

Ανδρουλάκης: Απαιτείται ενιαίος μητροπολιτικός σχεδιασμός κυκλοφορίας και στάθμευσης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την εκδήλωση με ομιλία του, διαδεχόμενος τον Χάρη Δούκα στο βήμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως ότι το ΠαΣοΚ βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και αφουγκράζεται τις πραγματικές του ανάγκες με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική καθημερινότητα. «Αυτό άλλωστε ήταν και η παρουσίαση του προγράμματος μας στη ΔΕΘ, ένα πρόγραμμα για όλα συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένα κοστολογημένο, για να φύγουμε κι από τον λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά κι από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά. Διότι, αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας, ευθύνης και προόδου και γι’ αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό την στήριξή τους επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε.

Καταθέτοντας την πρόταση του ΠαΣοΚ για το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο μεγάλο ζήτημα του Κηφισού. Μίλησε για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας, χρήση της τεχνολογίας, αρχικά με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, τόσο στις εισόδους του Κηφισού, για αποτροπή της υπερφόρτωσης του δικτύου, όσο και στις λωρίδες κυκλοφορίας, για προσαρμογή των ορίων ταχύτητας στον φόρτο της κίνησης, σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, μίλησε για δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα, ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση.

Παράλληλα, μίλησε για στοχευμένες, μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις: αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη, με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξέταση της επαναχάραξης των λωρίδων συνολικά. Μίλησε επίσης για προώθηση του ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς επίσης και συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Στους άξονες του σχεδίου του ΠαΣοΚ περιλαμβάνεται επίσης η νομοθέτηση της θέσπισης ως προαπαιτούμενων, των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας.

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η Αθήνα να μετατραπεί σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και με υψηλή ποιότητα ζωής», υποστηρίζοντας ότι «η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Αντί να λύνει, διαιωνίζει τα προβλήματα». «Εμείς», είπε, «δε συμβιβαζόμαστε με την παρακμή, ούτε με τη μοιρολατρία. Δεν παραιτούμαστε από το όραμα μιας καλύτερης ζωής για όλους». «Το ΠαΣοΚ είναι εδώ, με όραμα και σχέδιο για την υπέρβαση, για να μπει τέλος στη στασιμότητα, με ριζικές τομές και πολιτική βούληση», σημείωσε.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, κάτι που σημείωσαν κατά τις τοποθετήσεις τους και όλοι οι βουλευτές της Αττικής, που πήραν τον λόγο. Η αίθουσα γέμισε και πολλοί από τους επισκέπτες άκουσαν τα όσα είπαν επιστήμονες, αυτοδιοικητικοί και βουλευτές, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Εξάλλου, πολλοί είναι εκείνοι που σχολίασαν θετικά την εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα να παρακολουθούν την εκδήλωση μαζί και να συνομιλούν αρκετές φορές. Ενώ δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που χαιρέτησαν την αυθόρμητη απόφαση της Άννας Διαμαντόπουλου να σταματήσει στο μπλόκο των Μαλγάρων και να συνομιλήσει με τους αγρότες για τα προβλήματα τους.