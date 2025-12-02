Με επίκεντρο το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, το ΠαΣοΚ, σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών, διοργανώνει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Caravel με θέμα «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του».

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν δήμαρχοι από όλη την Αττική, θα τεθούν προτάσεις και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Προέδρου του Κινήματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Δείτε live:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ΠαΣοΚ καλεί τον κόσμο να παρακολουθήσει τον δημόσιο διάλογο και να συνδιαμορφώσει τις προτάσεις του κόμματος, που θα αποτελέσουν και την κυβερνητική του δέσμευση για το κυκλοφοριακό.

Στη μάχη αυτή ρίχνεται όλο το ΠαΣοΚ και η κοινή παρουσία Χάρη Δούκα και Νίκου Ανδρουλάκη αποτελεί δηλωτικό στοιχείο, πως τα μεγάλα θέματα θα αποφασιστούν από κοινού και μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, θα συμμετέχουν με εισαγωγικές τοποθετήσεις ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. υποδομών και μεταφορών Τάσος Νικολαΐδης και ο επικεφαλής της παράταξης ΔΗΣΥΜ και πρόεδρος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ Νίκος Μήλης.

Οι προτάσεις

Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως η λύση του κυκλοφοριακού της Αττικής μπορεί να προκύψει μόνο από ένα συνδυασμό μέτρων, αφενός διαχείρισης -οργάνωσης της κυκλοφορίας, αφετέρου κατασκευής των υποδομών εκείνων που θα εξισορροπούν τη σημερινή ζήτηση. Όλα αυτά όμως με διαρκή πρόνοια να υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες ως προς το ΙΧ. «Είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Ξεκαθαρίζουν όμως, πως οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, και το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, παρέχοντας φθηνές μετακινήσεις με λιγότερο άγχος. «Συγκοινωνία για όλους τους πολίτες και μέριμνα για τους αδύναμους. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των Αθηναίων στους δρόμους» σημειώνει ο Νίκος Μήλης που συμμετέχει ως επικεφαλής της Δημοκρατικής συμπαράταξης των Μηχανικών στη σημερινή εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μερικές από τις προτάσεις που αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή εκδήλωση είναι:

η κατασκευή νέων ανισόπεδων κόμβων, στις θέσεις όπου δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί το κυκλοφοριακό με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας\η καλύτερη

η διαχείριση στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, με προτεραιότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες βραχείας διάρκειας.

η κατασκευή πολλών μικρών υπόγειων πάρκινγκ κάτω από πλατείες, επιδιώκοντας και χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

η μετατροπή περισσότερων συνοικιακών δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με τη μέγιστη ταχύτητα να μην υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα

η αντιμετώπιση των προβλημάτων στον Κηφισό και αναβάθμιση της διαδρομής Καβάλας-Θηβών.

Οι συμμετέχοντες

Στο πρώτο πάνελ θα συμμετέχουν τρεις αυτοδιοικητικοί σε μία συζήτηση που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Ντελέζος. Ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης και πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης και ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος θα συζητήσουν για τις υποδομές στην αυτοδιοικήση και τοπικές επιπτώσεις από τα μεγάλα έργα.

Στο δεύτερο πάνελ συντονιστής θα είναι ο γραμματέας του τομέα υποδομών Δημήτρης Σαριγιάννης. Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠαΣοΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών Ηρώ Δουμάνη θα μιλήσει για «τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Παναγιώτης Παπαντωνίου θα αναφερθεί στην «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας». Ο Αντώνης Πολυχρονόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ θα κάνει ομιλία με θέμα «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος».

Η Ελένη Μισοκεφάλου που είναι εντεταλμένη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος τομέα μεταφορών ΠαΣοΚ θα αναφερθεί στις «ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας στην Αττική». Ενώ ο Νικόλαος Ηλιού, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γραμματέας τομέα Μεταφορών θα πει για τα «κρίσιμα έργα οδικών υποδομών Αττικής». Στο τέλος θα υπάρξει παρέμβαση του Χάρη Δούκα και στη συνέχεια ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη.