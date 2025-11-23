Με πολλά χαμόγελα και χαλαρή διάθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με νεολαίους στην Πάτρα, λίγο πριν ξεκινήσει η περιφερειακή συνδιάσκεψη της Αχαΐας.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, όπως φάνηκε και στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, μετέβη σε τοπικό καφέ της Πάτρας και μίλησε για αρκετή ώρα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς για τα θέματα που τους απασχολούν.

@nikos.androulakis Ενόψει της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Δυτικής Ελλάδας, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με νέες και νέους στην Πάτρα και να συζητήσουμε τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προσφέρει ελπίδα, προοπτική και ένα καλύτερο αύριο για τη νέα γενιά. Και γι’ αυτό θα αγωνιστούμε όλοι μαζί. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν το κόστος διαβίωσης, το κόστος των ενοικίων, η δημόσια παιδεία και οι εργασιακές συνθήκες.

«Όσο τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι νέοι θα επιλέγουν την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει» σημείωσε αρχικά και αναφέρθηκε στους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος του ΠαΣοΚ, που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

Στόχος οι κοινωνικές κατοικίες

«Το σχέδιό μας έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης. Χιλιάδες άνθρωποι – ακόμη και στα 30 τους χρόνια ή και παραπάνω – επιλέγουν να μένουν ακόμα με τους γονείς τους.

Είναι κορυφαίο ζήτημα για αυτή τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια» δήλωσε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια τις θέσεις του κόμματος για τη δημόσια παιδεία και την έρευνα.

Περιφερειακή συνδιάσκεψη

Ωστόσο, η κινητοποίηση που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα από τον γραμματέα της Ν.Ε. Αχαΐας Νίκος Μοίραλη, προκειμένου να γεμίσει σήμερα το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου είναι μεγάλη. Η περιφερειακή συνδιάσκεψη ξεκινά στις 16:00 και το ΠαΣοΚ ποντάρει σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς εξάγονται χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα που αποτελούν πηγή συνδιαμόρφωσης και επικαιροποίησης του κυβερνητικού του προγράμματος.

Η επικοινωνία δε του προγράμματος αποτελεί προτεραιότητα αυτό το διάστημα. Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχουν πραγματοποιηθεί 120 κλιμάκια εξορμήσεων και 12 περιφερειακές συνεντεύξεις τύπου προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτές τις δράσεις εξωστρέφειας συμμετέχει ενεργά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επιχειρεί μέσα από τις κινήσεις του να δείξει πως αποτελεί τον αντίπαλο πόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και το πρόσωπο εκείνο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή.

Πρωτοβουλίες Ανδρουλάκη στο πεδίο

Συνεργάτες του πρόεδρου του ΠαΣοΚ τονίζουν πως «όπου υπάρχει πρόβλημα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκεί και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πεδίο, την ώρα μάλιστα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρύβεται ή φυγαδεύεται όπως έγινε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης».

Υπογραμμίζουν επίσης πως αυτό έγινε με το αγροτικό συνέδριο για την ευλογιά στη Θεσσαλία, με την ανάδειξη του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ από τον Έβρο, αλλά και με την πρωτοβουλία για τη σύσκεψη στην Κρήτη, που πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.

Ειλικρινής και τίμιος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως επενδύει και σε κάτι ακόμη που τον βοηθά στην προσωπική του επαφή με τον κόσμο. Σύμφωνα με συνεργάτες του το προηγούμενο διάστημα έγιναν στοχευμένες μετρήσεις. Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή σε αυτές τις έρευνες αποτυπώνεται η εκτίμηση πως μέσα από συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις «κλειδιά» ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναδεικνύεται ως ο πιο ειλικρινής πολιτικός αρχηγός και ο πιο τίμιος.

Το αποτέλεσμα των εξορμήσεων όμως μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικό και για δύο ακόμη λόγους. Ο πρώτος είναι πως πηγαίνει νέος κόσμος, όχι μαζικά αλλά υπάρχει μια κινητικότητα. Πολλοί βουλευτές σχολιάζουν στις κατ΄ ιδιάν συζητήσεις τους πως διακρίνουν μία διστακτικότητα σε εκείνους που πηγαίνουν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις. Συνήθως κάθονται μόνοι τους και δεν συμμετέχουν στα πηγαδάκια που σχηματίζουν τα στελέχη.

Επιστροφή στελεχών

Παράλληλα, υπάρχει και μία τάση επιστροφής στελεχών, κάτι που αποτυπώθηκε και στην διάθεση του κόσμου να επανδρώσει τους τομείς, καθώς επαναπατρίστηκαν αρκετοί με αυτή τη διαδικασία. Ο δεύτερος λόγος είναι πως τα στελέχη και οι βουλευτές δείχνουν μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν στα κλιμάκια, κάτι που προκαλεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στο οργανωτικό του κόμματος.