Μετά από εκδηλώσεις για την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση, το δημογραφικό, το κόστος ζωής και το αγροτικό ζήτημα που κατέληξαν σε προτάσεις, το ΠαΣοΚ συνεχίζει να συζητά για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Μόνο που αυτή τη φορά σηκώνει ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά τους πολίτες στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Το κυκλοφοριακό ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς στην Αθήνα. Οι δρόμοι γεμίζουν από αυτοκίνητα και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες μοιάζουν με πάρκινγκ, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ενώ σύμφωνα και με δημοσίευμα του Βήματος, πρόβλημα υπάρχει και στη συχνότητα των δρομολογίων των μετρό και στη συντήρηση του δικτύου, καθώς και στα λεωφορεία με την αναμονή για το επόμενο δρομολόγιο να αγγίζει και τα 50 λεπτά.

Στη Χαριλάου Τρικούπη συλλέγουν στοιχεία, πραγματοποιούν συσκέψεις με φορείς, τομεάρχες και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τη Δευτέρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο για το πρόβλημα στους δρόμους της Αττικής.

«Προϊόν χρόνιων καθυστερήσεων»

Το αξιοσημείωτο είναι πως η εκδήλωση για το κυκλοφοριακό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών, την παράταξη δηλαδή του κόμματος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σκοπός του διαλόγου που ανοίγει το ΠαΣοΚ με τους μηχανικούς είναι να βρεθούν λύσεις που θα ανακουφίσουν τους οδηγούς, αλλά και το περιβάλλον και παράλληλα θα αποτελέσουν κυβερνητική δέσμευση του κόμματος.

Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Νίκος Μήλης, είναι ένα από τα πρόσωπα που ηγούνται αυτής της προσπάθειας και γνωρίζει πως τα μεγάλα ζητήματα των πόλεων δεν λύνονται ούτε από έναν φορέα, ούτε από έναν κλάδο, ούτε με αποσπασματικές πρωτοβουλίες. «Λύνονται μόνο όταν η πολιτική βούληση συναντά τη γνώση, και όταν οι θεσμοί επιλέγουν να δουλέψουν μαζί και όχι παράλληλα» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Βήμα και συνέχισε τονίζοντας πως «το κυκλοφοριακό της Αττικής είναι μια τέτοια περίπτωση. Την επίπτωσή του στην καθημερινότητά μας τη ζούμε όλοι. Εκατοντάδες ώρες σπαταλούνται στην κίνηση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε ρύπους, σε κόστη καυσίμων, σε χαμένη παραγωγικότητα. Ως μηχανικός, γνωρίζω καλά ότι δεν πρόκειται για μια «αναπόφευκτη» κατάσταση, αλλά για προϊόν χρόνιων καθυστερήσεων, συγκρούσεων χρήσεων γης, ελλείψεων υποδομών και ενός μοντέλου ανάπτυξης που εξάντλησε τα όριά του. Αυτό που σήμερα βιώνουμε δεν είναι απλώς ταλαιπωρία. Είναι υποβάθμιση ποιότητας ζωής, κοινωνικό κόστος, περιβαλλοντική πίεση και απώλεια παραγωγικότητας.

Παράλληλα επισημαίνει πως «δεν διεκδικούμε ρόλο «αυθεντίας». Διεκδικούμε, όμως, να συμβάλουμε στη δημόσια συζήτηση με τεκμηρίωση, ρεαλισμό και μια πολιτική στάση που λέει την αλήθεια: ότι οι πόλεις μας χρειάζονται σχεδιασμό, όχι αποσπασματικότητα. Συνέχεια, όχι συγκυριασμό. Και κυρίως, αποφάσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ακόμη κι όταν δεν είναι οι εύκολες».

Ο διάλογος που ξεκινάει τη Δευτέρα το ΠαΣοΚ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών επιθυμεί σύμφωνα με τους διοργανωτές να μετατρέψει το επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης σε συγκροτημένες προτάσεις, εφαρμόσιμες και κοστολογημένες. Αλλώστε οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση προσέρχονται με την παραδοχή πως το κυκλοφοριακό θα λυθεί μόνο με ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών, όπως η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, η διαχείριση του δημόσιου χώρου και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.