Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αιχμηρή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, που την ίδια ώρα πραγματοποιεί την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς.

Ο πρωθυπουργός, σε μια από τις χαρακτηριστικές του ατάκες, υπενθύμισε παλαιότερη κριτική του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Είχα πει για τον κύριο Τσίπρα: θα εμπιστευόσασταν κάποιον που έριξε μία φορά το καράβι στα βράχια;».

Στη συνέχεια, συνέχισε με ακόμη πιο σκληρό τόνο, συνδέοντας το σχόλιο με όσα έχει διαβάσει από αποσπάσματα του βιβλίου: «Διαβάζοντας λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, θα έλεγα πως όχι μόνο έριξε το καράβι στα βράχια, αλλά επιπλέον πήρε τα σωσίβια και τις σωσίβιες λέμβους και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».