Η Skoda έχει επιδοθεί τον τελευταίο καιρό στην αναδίφηση του παρελθόντος της, αναδημιουργώντας θρυλικά μοντέλα της με την μορφή πρωτοτύπων και υλικά από το μέλλον.

Μετά από ένα coupe με έμπνευση το 1000 MBX, την σύγχρονη επαναπροσέγγιση του Favorit και την αναπροσαρμογή του 110 R, οι σχεδιαστές της Skoda αναδημιουργούν το δημοφιλές τετράθυρο 100 το οποίο μεταξύ 1969 και 1977 αρίθμησε πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες παραγωγής.

Κατ΄αναλογία με τα υπόλοιπα πρωτότυπα που έχουν προκύψει προσφάτως το 100 Concept, έχει αναδημιουργηθεί ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, αναμιγνύοντας την φόρμα που είχε το μοντέλο τη δεκαετία του ’60 με φουτουριστικά στοιχεία. «Ήθελα να εργαστώ πάνω σε ένα αυτοκίνητο που οι άνθρωποι γνώριζαν καλά –και πολλοί κατείχαν. Το Skoda 100 ήταν ιδανικό με τις καθαρές, διαχρονικές γραμμές του οι οποίες απηχούν και την σημερινή Modern Solid φιλοσοφία της Skoda», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Martin Paclt, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του νέου πρωτοτύπου αλλά και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των αμαξωμάτων των νεότερων Skoda.

Όπως συμπληρώνει δεν επιθυμούσε μια νεορετρό κατασκευή αλλά ένα απολύτως σύγχρονο όσο και κατά το δυνατόν ρεαλιστικό design.

Εκτός από τις καθαρές γραμμές του το αποτέλεσμα βρίθει από σύγχρονες πινελιές όπως οι χαρακτηριστικές πτυχώσεις στο καπό και τα φωτιστικά σώματα που συνδέονται με μια οριζόντια λωρίδα LED τόσο μπροστά όσο και πίσω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πίσω τμήμα το οποίο ο σχεδιαστής επιθυμούσε να αντικατοπτρίζει την πισωκίνητη φύση του αρχέτυπου μοντέλου.

Έτσι το 100 Concept διαθέτει μια εισαγωγή αέρα στην κορυφή του πίσω τμήματος η οποία συμπληρώνεται από την παρουσία επιπλέον αεραγωγών στα πλευρά, πάνω από τους θόλους, όπως και στο κλασικό μοντέλο.

Όπως ισχύει και για τα παραπάνω πρωτότυπα που συναποτελούν την σειρά «Icons get a Makeover», προς το παρόν δεν υπάρχουν προοπτικές παραγωγής το 100 Concept ωστόσο, αναμενόμενα θα υπάρξουν επιρροές για τα επόμενα Skoda.