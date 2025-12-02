Στους δρόμους θα συνεχίσουν να βρίσκονται οι αγρότες ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα. Αυτό αποφάσισαν στις χθεσινές συσκέψεις που πραγματοποίησαν σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Τρίτης αναμένεται να καταφθάσουν στο μπλόκο της Νίκαιας και άλλα τρακτέρ με το συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 1000. Την ίδια ώρα στο μπλόκο στον Ε65 βρίσκονται περισσότερα από 1500 τρακτέρ.

Επιπρόσθετα το μπλόκο στα Μάλγαρα αναμένεται να ενισχυθεί και αυτό εντός της Τρίτης, ενώ στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας.

Έρχονται νέα μπλόκα

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στις συνεδριάσεις που έγιναν τη Δευτέρα σύντομα θα υπάρξουν και νέα μπλόκα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σκοπεύουν να «κλείσουν» την Πέμπτη το τελωνείο Προμαχώνας, Ελλάδας – Βουλγαρίας. Το Σάββατο θα δημιουργηθεί νέο μπλόκο στη Σιάτιστα από τους αγρότες της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Καστοριάς και από όλες τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά των γύρω περιοχών.

Επιπρόσθετα, την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση, θα κλείσουν το λιμάνι του Βόλου, καθώς και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Πέρασαν το βράδυ τους στο δρόμο

Την ίδια ώρα οι χιλιάδες αγρότες που είναι ήδη στους δρόμους πέρασαν το βράδυ τους στις εθνικές οδούς. Με σόμπες προσπάθησαν να ζεσταθούν, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που έστησαν τις ψησταριές τους.

Κορυφώνεται η κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης με φόντο το αγροτικό

Εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στον μήνα οι πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες, δηλώνοντας έτοιμη για συνάντηση μαζί τους ανά πάσα στιγμή

«Η πόρτα μας παραμένει ανοικτή», είπε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Είναι δύσκολη χρονιά για τους αγρότες παραδέχεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Ωστόσο, έκανε σαφές σε όσους διαδηλώνουν να μην κλείνουν τους δρόμους. «Όλοι να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις πάντα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο που να μην δημιουργούν άλλες δυσκολίες στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας».

Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας τόνισε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι συγκαλύπτει τη διαφθορά και καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Από τα Μάλγαρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα ειρηνική λύση. Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων διαμήνυσε από την Κρήτη ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.