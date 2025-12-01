Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα όσα χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσουν στη Νίκαια για να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο της χώρας έχει κοπεί στα δύο. Οι αγρότες από την Καρδίτσα έκλεισαν τον κόμβο στον Ε65, ενώ εκείνοι από τη Λάρισα και τη Μαγνησία απέκλεισαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα τον κόμβο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ.

Έκλεισαν τα Μάλγαρα, έρχονται νέα μπλόκα

Το πρωί της Δευτέρας οι αγρότες κατάφεραν και έκλεισαν την Εθνική Οδό και στο ύψος των Μαλγάρων. Παρά τις αστυνομικές δυνάμεις οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ και να στήσουν μπλόκο.

Οι κινητοποιήσεις δε θα σταματήσουν εδώ αφού ήδη έχουν εξαγγελθεί και άλλα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στις επόμενες ημέρες σειρά ετοιμάζονται να πάρουν και οι αγρότες από τη Μαγνησία που σχεδιάζουν αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Από σήμερα (01/12) θα σχηματιστούν νέα μπλόκα σε Θήβα, Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες. Παράλληλα την Τετάρτη μπλόκο θα στηθεί και στον κόμβο Μεγαλοχωρίου από τους αγρότες των Τρικάλων.

Τα καρφιά για ΟΠΕΚΕΠΕ και η σημαία του «One Piece»

Την ίδια ώρα οι αγρότες φροντίζουν να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα μέσα από τα μπλόκα τους. Αρκετοί έχουν πλακάτ τα οποία σχολιάζουν όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρανό παράδειγμα ένα πλακάτ που έβαζε πωλητήριο σε τρακτέρ με στόχο την αγορά Ferrari.

Την ίδια ώρα εντύπωση έχει προκαλέσει η παρουσία της σημαίας του «One Piece». Πρόκειται για σειρά anime, η οποία έχει πολλούς συμβολισμούς. O πρωταγωνιστή Monkey D. Luffy και το πλήρωμα των «Ψάθινων Καπέλων» στην πορεία τους για την αναζήτηση του θρυλικού θησαυρού αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη σημαία έχει κάνει την εμφάνισή της σε πολλές πορείες και αποτελεί μήνυμα αντίστασης των νέων.

Ένταση στην Λάρισα για τους συλληφθέντες

Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισα δύο από τους συλληφθέντες αγρότες. Απέξω είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωσή τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, προειδοποιεί πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο».

«Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο» τονίζει ο κ. Μαρούδας.

Στη συνέχεια είπε: «Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο»

Κόντρα Κυβέρνησης αντιπολίτευσης

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σημείωσε πως οι πληρωμές των αγροτών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Όπως έχει πει το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές. Θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, 2,7 δις ευρώ πέρυσι, 3,3 δις ευρώ φέτος. Με την προκαταβολή υπήρξε ένα ζήτημα. Έχουν δοθεί 363 εκατ. ευρώ, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου», είπε και συνέχισε: «Είμαστε στο μέσο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έλεγχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στη ροή των πληρωμών, αλλά να ξέρουν οι αγρότες θα πληρωθούν. Μπαίνουν σε μία άλλη λογική οι πληρωμές, η διαφάνεια και το γρήγορο των αποζημιώσεων που θα πληρωθούν».

Το ΠαΣοΚ τονίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταβάλει στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης. «Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, οφείλονται χρήματα από το 2024 και οι αγρότες είναι στα όριά τους. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και για το πως γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη σε σχέση με τους εταίρους και πως διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το ζήτημα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, χωρίς ενίσχυση και πρόνοια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών. «Αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν, επιδοτήσεις κουτσουρεμένες και μία κατάσταση εμπαιγμού. Ο εμπαιγμός δεν χωνεύεται και το ενεργειακό κόστος είναι στον Θεό. Τα χρήματα που έπρεπε να έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν έρθει. Το αφήγημα ότι τα παρακρατούν στο εξωτερικό δεν ισχύει», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.