Αμφίρροπη είναι η εκλογική μάχη στην Ονδούρα, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, ο συντηρητικός πρώην δήμαρχος που υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντίπαλός του, ένας πρώην αθλητικογράφος, ήταν ουσιαστικά ισόπαλοι σε μια προεδρική εκλογή που πολλοί είχαν προβλέψει ότι θα κριθεί στο νήμα, ακόμη και πριν ο Τραμπ παρέμβει στην κούρσα υπέρ του ενός υποψηφίου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά και μερικά αποτελέσματα η επιλογή του Τραμπ, Νάσρι Ασφούρα, και ο βασικός του αντίπαλος, Σαλβαδόρ Νασράλα, βρίσκονταν και οι δύο στην πρώτη θέση με καταμετρημένο περίπου το ένα τρίτο των εκλογικών τμημάτων. Η υποψήφια του αριστερού κυβερνώντος κόμματος, Ρίξι Μονκάδα, βρισκόταν πολύ πίσω, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα.

Από την καταμέτρηση προκύπτει ότι ο 67χρονος πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα και εκλεκτός του Τραμπ, προηγείται με μόλις 20.000 ψήφους έναντι του επίσης δεξιού παρουσιαστή Νασράλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η διαφορά είναι τόσο μικρή που αποτελεί «ισοπαλία».

Το κόμμα του επέμεινε ότι όταν θα ενσωματώνονταν οι ψήφοι από τον βιομηχανικό βορρά της χώρας, που θεωρείται ευνοϊκή για τον ίδιο περιοχή, θα περάσει μπροστά. Σε ένα ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα, ο Νασράλα ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μπροστά σε ένα πλήθος που πανηγύριζε. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κερδίσω», είπε.

Απειλές από Τραμπ

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο ποιος θα διαδεχθεί τη Σιομάρα Κάστρο, καθώς και να αναδείξουν 128 μέλη του κοινοβουλίου και εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά επεμβατική στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές (σ.σ. ο Ασφούρα), οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους».

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος όχι μόνο χαρακτήρισε τον Νάσρι Ασφούρα «τον μοναδικό αληθινό φίλο της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, αλλά τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με τη Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, και τους «κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών.

«Ο Τίτο (σ.σ. ο Ασφούρα) και εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ‘ναρκωκομμουνιστών’ και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Μοντέλο «αντιπύρ» από Τραμπ;

Ο Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας του τομέα των κατασκευών, είναι υποψήφιος με τα χρώματα της παράταξης του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή πως σκοπεύει να δώσει στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες «πλήρη και απόλυτη χάρη».

Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα κατήγγειλε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα του κράτους της κεντρικής Αμερικής. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία» πως πρόκειται για «εντελώς επεμβατικές» τοποθετήσεις «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές».

Ο Ασφούρα υποστήριξε ότι μια απονομή χάριτος δεν θα τον ωφελούσε. «Πάνε μήνες που έχει θιγεί αυτό το θέμα και δεν έχει καμιά σχέση με τις εκλογές», είπε αφού ψήφισε στην Τεγκουσιγκάλπα. Ο Ασφούρα -που έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη φορά- υποστηρίζεται επίσης σθεναρά από τον πρόεδρο της Αργεντινής και πιστό σύμμαχο του Τραμπ, τον Χαβιέρ Μιλέι.

Η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης. Η δεξιά και η αριστερά αλληλοκατηγορήθηκαν πως ετοιμάζονταν να διαπράξουν νοθεία, καθώς η χώρα θεωρείται ότι δεν έχει ανεξάρτητες εκλογικές Αρχές και έναν φορέα με κύρος που να αξιολογεί το αποτέλεσμα και η κρίση του να μη χωρά αμφιβολία. Κι αυτό παρότι τόσο ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξαν παρατηρητές.

Φτώχεια και βία

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά ακροθιγώς στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη φτώχεια και τη βία. Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ονδούρας ζουν στη φτώχεια.

Το 27% του ΑΕΠ της Ονδούρας εισφέρουν τα εμβάσματα των μεταναστών στις ΗΠΑ, που φθάνουν τα δέκα δισεκ. δολάρια. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε φέτος κάπου 27.000 υπηκόους Ονδούρας και ανακάλεσε το καθεστώς προσωρινής προστασίας από την απέλαση άλλων 51.000.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο στην περιοχή από τη μάστιγα της βίας. Η διαφθορά και οι σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν μείζονες προκλήσεις, αλλά όχι μόνο κανένα από τα τρία φαβορί δεν έθιξε τα ζητήματα αυτά, αλλά υπάρχουν υποψίες σε βάρος και των τριών κομμάτων τους.