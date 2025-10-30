Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμισζ.

Ο στρατός της Πολωνίας είχε επίσης ανακοινώσει χθες ότι πολωνικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος που εκτελούσε αναγνωριστική αποστολή στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα την Τρίτη.

«Σήμερα MiG-29 αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμισζ, περιγράφοντάς το ακριβώς όπως το περιστατικό της Τρίτης.

Δύο αναχαιτίσεις ρωσικών αεροσκαφών τις τελευταίες τρεις μέρες στη Βαλτική

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού περιέγραψε πιο λεπτομερώς το περιστατικό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Στις 30 Οκτωβρίου 2025, πριν από τις 9:00 π.μ., το εν υπηρεσία ζεύγος μαχητικών MiG-29 της (Πολωνικής) Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε άλλη μια αναχαίτιση αυτή την εβδομάδα ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους Il-20 της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εκτελούσε πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα», ανέφερε.

«Το αεροσκάφος, που πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο, αναχαιτίστηκε, ταυτοποιήθηκε και συνοδεύτηκε εκτός της περιοχής ευθύνης. Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου».

Οι χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές εισβολές στον εναέριο χώρο από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, ημέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.