Μια πιο δυναμική απάντηση στις ενέργειες της Μόσχας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη οπλισμένων drones κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και την χαλάρωσης των κανόνων εμπλοκής ώστε να μπορούν να ανοίγουν πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών, εξετάζουν οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Για την «συμμαχική απάντηση» έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες, με την λογική των σεναρίων που εξετάζονται να στοχεύει στην αύξηση του κόστους του «υβριδικού πολέμου» για τη Μόσχα και στον καθορισμό σαφών αντιμέτρων. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά drones και αεριωθούμενα, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Ποιοι συζητούν και τι

Τα κράτη της πρώτης γραμμής που συνορεύουν με τη Ρωσία, με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησαν τις σχετικές συζητήσεις , οι οποίες έκτοτε έχουν επεκταθεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα στη συμμαχία των 32 μελών.

Οι προτάσεις που συζητούνται περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό των drones επιτήρησης που κανονικά χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά και κάνοντας πιο εύκολη την αντίδραση των πιλότων που περιπολούν τα ανατολικά σύνορα. Συζητήσεις γίνονται και για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ειδικά σε πιο απομακρυσμένα και αφύλακτα μέρη των συνόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίγουν πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν συμμαχικό έδαφος.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου ήρθαν μετά από μια σειρά ρωσικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και ρωσικών drones από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Εκτός από αυτή τη συνάντηση στον πολωνικό εναέριο χώρο, ρωσικά drones έχουν επίσης εισβάλει σε ρουμανικό έδαφος και μαχητικά αεροσκάφη MiG έχουν εισβάλει στον εσθονικό εναέριο χώρο.

«Επείγουσα» η χαλάρωση των κανόνων εμπλοκής

Ο Μάθιου Γουιτάκερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «εργάζεται κάθε μέρα» με τους Συμμάχους για να διασφαλίσει ότι «έχουμε καλύτερες επιλογές σε αυτόν τον ασύμμετρο… και υβριδικό πόλεμο». Όπως ανέφερε είναι πρωταρχικής σημασίας «να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά σκαλοπάτια στην κλίμακα της κλιμάκωσης της έντασης».

Δύο αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν στους FT ότι η απλοποίηση των κανόνων εμπλοκής κατά μήκος της ανατολικής πλευράς είναι επείγον. Ορισμένες χώρες απαιτούν από τους πιλότους των μαχητικών να έχουν οπτική επιβεβαίωση των απειλών πριν από την εμπλοκή, ενώ άλλες τους επιτρέπουν να ανοίξουν πυρ με βάση τα δεδομένα στα ραντάρ ή την ταχύτητα του εχθρικού αντικειμένου.

Οι συζητήσεις του ΝΑΤΟ έρχονται καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται να λάβει τα δικά της μέτρα ως απάντηση στις ρωσικές προκλήσεις.