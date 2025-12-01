Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στον ιρλανδικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα social media, έγινε viral. Η εισαγωγική πρόταση θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται σε κάποιο τρέιλερ (πιθανότατα με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι), ωστόσο έχει να κάνει με την Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Commission – DPC) και την καμπάνια «Pause Before You Post».

Η καμπάνια επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο και πολλά διεθνή Μέσα την παρουσίασαν ως μία από τις πιο επιδραστικές καμπάνιες ενημέρωσης για ζητήματα ψηφιακής ιδιωτικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα τηλεοπτικό σποτ, με μια οικογένεια να κάνει ψώνια της σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο. Ξαφνικά, άγνωστοι απευθύνονται στη μικρή κόρη με το όνομά της, γνωρίζουν τα ενδιαφέροντά της, το άθλημα που της αρέσει και αρκετές λεπτομέρειες για τα πρόσφατα γενέθλιά της.

Η ένταση κορυφώνεται όταν ένας από τους περαστικούς σηκώνει το κινητό του και δείχνει στους γονείς φωτογραφίες της μικρής, τις οποίες έχει βρει online. Όλα αυτά τα πρόσωπα, που ουσιαστικά είναι «ψηφιακοί ξένοι», βρήκαν τις πληροφορίες από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουν, προσφέρουν απλόχερα προσωπικές πληροφορίες για το παιδί τους στα social media

Το μήνυμα που εμφανίζεται στο τέλος είναι ξεκάθαρο: «Κάθε φορά που μοιράζεσαι στιγμές της ζωής του παιδιού σου online, υπάρχει κίνδυνος να μοιράζεσαι τα προσωπικά του δεδομένα με τον κόσμο. Σταμάτα πριν ποστάρεις.»

Το φαινόμενο του «sharenting»

Το διεθνές ενδιαφέρον για την καμπάνια συνδέεται με την αυξανόμενη ανησυχία γύρω από το φαινόμενο του sharenting, τον όρο που χρησιμοποιούν διεθνή μέσα όπως το The Journal και το News24 για να περιγράψουν τη συνήθεια των γονιών να δημοσιεύουν μαζικά φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τα παιδιά τους.

Η DPC προειδοποιεί ότι η υπερβολική έκθεση μικρών παιδιών στο διαδίκτυο δημιουργεί ένα ψηφιακό αποτύπωμα που τα ακολουθεί για χρόνια, χωρίς το ίδιο το παιδί να έχει ποτέ συναινέσει στη δημοσιοποίησή του.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στα ζητήματα ιδιωτικότητας. Οι γονείς κοινοποιούν το σχολείο του παιδιού, τις συνήθειες ή οι φωτογραφίες από δραστηριότητές του και πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τρίτους. Η DPC αναφέρει ότι τέτοιες αναρτήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση ανηλίκων ή ακόμη και για τη δημιουργία παράνομου υλικού.

Αν και το θέμα είναι σοβαρό, η ιρλανδική καμπάνια δεν λειτουργεί καταγγελτικά προς τους γονείς. Αντίθετα, η DPC επιδιώκει να ενθαρρύνει πιο συνειδητές επιλογές, όπως το να αξιολογούν αν η ανάρτηση που ετοιμάζονται να κάνουν είναι ασφαλής και απαραίτητη.