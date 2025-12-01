Ο εκνευρισμός και τα social media πάνε μαζί κι αν πιάνετε τον εαυτό σας να εκνευρίζεται ολοένα και περισσότερο μετά τα γρήγορα περάσματα στην αρχική σας, τότε είστε θύμα του rage bait, το οποίο, σύμφωνα με το Oxford University Press, είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025.

Ο όρος περιγράφει χειριστικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, με τη χρήση του να έχει αυξηθεί τρεις φορές τους τελευταίους 12 μήνες.

Το rage bait επικράτησε δύο άλλων όρων του aura farming και του biohack, κερδίζοντας τον «τίτλο». Η λίστα των λέξεων, υπενθυμίζουμε, αντικατοπτρίζει κάποιες από τις διαθέσεις και τις συζητήσεις που διαμόρφωσαν το 2025. Για το 2024, λέξη της χρονιάς είχε αναδειχθεί το γνωστό πλέον brain rot.

Τι είναι το rage bait

Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τον όρο, αν χρησιμοποιείτε τα social media είναι πολύ πιθανό να το έχετε βιώσει. Σύμφωνα με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που εκδίδουν το Oxford English Dictionary, ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί επίτηδες ώστε να προκαλέσει θυμό ή αγανάκτηση στους χρήστες, όντας εκνευριστικό, προκλητικό ή προσβλητικό.

Τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συνήθως για να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες ή λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και μοιάζει αρκετά με το clickbait, όπου ένας τίτλος χρησιμοποιείται για να προσελκύσει τον αναγνώστη σε ένα άρθρο ή βίντεο. Το rage bait, βέβαια, επικεντρώνεται στο να κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν.

Τι σημαίνουν οι υπόλοιπες υποψήφιες λέξεις

Το aura farming έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας εντυπωσιακής, ελκυστικής ή χαρισματικής περσόνας, το να συμπεριφέρεται κανείς ή να παρουσιάζεται με τρόπο που υπονοεί διακριτικά αυτοπεποίθηση, «coolness» ή μυστήριο.

Το biohack, από την άλλη, είνι η προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, υγείας, μακροζωίας ή ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή, τη ρουτίνα άσκησης ή τον τρόπο ζωής του, ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως φάρμακα, συμπληρώματα.

Οι τρεις υποψήφιες λέξεις τέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν να καθοδηγηθεί η τελική απόφαση από τους ειδικούς της Οξφόρδης. «Το γεγονός ότι ο όρος rage bait υπάρχει και έχει δει τόσο δραματική αύξηση στη χρήση του σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τις χειριστικές τακτικές στις οποίες μπορούμε να παρασυρθούμε online», είπε ο Κάσπερ Γκράθγουολ, πρόεδρος της Oxford Languages.

«Παλαιότερα, το διαδίκτυο επικεντρωνόταν στο να τραβήξει την προσοχή μας προκαλώντας περιέργεια με αντάλλαγμα τα κλικ, αλλά τώρα βλέπουμε μια δραματική μετατόπιση προς την οικειοποίηση και επηρεασμό των συναισθημάτων μας και του τρόπου που αντιδρούμε. Μοιάζει με τη φυσική εξέλιξη μιας διαρκούς συζήτησης σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνολογία και τα άκρα της διαδικτυακής κουλτούρας.»

Η περσινή λέξη της χρονιάς, brain rot, αποτύπωνε την πνευματική εξάντληση από το αδιάκοπο scroll στο Instagram ή το TikTok. Ο Γκράθγουλ είπε ότι οι νικήτριες λέξεις του 2024 και του 2025 έχουν παρόμοιο θέμα.

«Μαζί, σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο όπου η αγανάκτηση προκαλεί αλληλεπίδραση, οι αλγόριθμοι την ενισχύουν και η συνεχής έκθεση μάς αφήνει ψυχικά εξουθενωμένους», συμπλήρωσε.

Προηγούμενες λέξεις της χρονιάς περιελάμβαναν τα selfie, goblin mode και rizz. Το Cambridge Dictionary έχει ορίσει ως λέξη του 2025 τον όρο parasocial, τον οποίο ορίζει ως μια σχέση που νιώθει κάποιος ότι έχει με ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει.

Την ίδια στιγμή, το Collins Dictionary επέλεξε τον όρο vibe coding, που περιγράφει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία κώδικα υπολογιστών μέσω φυσικής γλώσσας, χωρίς να απαιτούνται προηγμένες δεξιότητες προγραμματισμού.