Επιτέλους… Stranger Things! Τα «Πιο παράξενα κι από παράξενα πράγματα» της σειράς επιστημονικής φαντασίας που κατάφερε να φρεσκάρει έξυπνα τις τηλεοπτικές αφηγήσεις της περασμένης δεκαετίας – είναι πίσω για το μεγάλο τους φινάλε.

Επειτα από μια μεγάλη απουσία που άγγιξε την τριετία εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, της μεγάλης απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών στο Λος Αντζελες αλλά και της εξαιρετικά απαιτητικής παραγωγής σε οπτικά εφέ, το «Stranger Things», ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά φαινόμενα στην ποπ κουλτούρα των τελευταίων χρόνων, ολοκληρώνεται.

Όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Ιούλιο του 2016, η απήχησή της την εκτόξευσε αμέσως στη σφαίρα της λατρείας της πλατφόρμας, ακριβώς πριν το ξεκίνημα του «πολέμου στο streaming» και την είσοδο των στούντιο στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά.

Mε πρωταγωνιστές μια χούφτα πιτσιρίκια, την έκπτωτη σταρ των ’80s και ’90s Γουινόνα Ράιντερ και τον σχετικά άσημο τότε Ντέιβιντ Χάρμπορ, το Stranger Things κέρδισε όλα τα στοιχήματά της καθώς κατάφερε να ενώσει, με μια παλέτα από στοιχεία κινηματογραφικών επιτυχιών τρόμου και μεταφυσικής φαντασίας, μπροστά από την οθόνη, τις γενιές που νοσταλγούσαν τη δεκαετία του ’80 αλλά και τις νεότερες και τους λιγότερους μυημένους σινεφίλ.

Χιούμορ, φαντασία, νεανικό φλερτ, καλό storytelling σε συνδυασμό με δράση, φαντασμαγορία και εφηβικές υπαρξιακές ανησυχίες στο πατρόν μιας παγκόσμιας γλώσσας, και οι δημιουργοί της σειράς, οι αδερφοί Ντάφερς, είχαν πετύχει. Το αμάλγαμα στοιχείων της ευρείας «eightίλας» που σε κάθε επεισόδιο γνώριζε νέες στιγμές κορύφωσης και καθαρού fun, είχε τρομερή απήχηση.

Η αρχή ενός μύθου

Θυμίζουμε ότι η σειρά ξεκινά το 1983, στη μικρή και φαινομενικά ήσυχη πόλη Χόκινς της Ιντιάνα. Η εξαφάνιση του πιτσιρικά Γουίλ Μπάιερς πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που αποκαλύπτουν κυβερνητικά πειράματα, υπερφυσικά φαινόμενα και μια παράλληλη διάσταση — το περιβόητο Upside Down (ο ανεστραμμένος κόσμος, δηλαδή το παράλληλο σκοτεινό, τοξικό και διαρκώς σε αποσύνθεση σύμπαν, που καραδοκεί στον αντικατοπτρισμό του Χόκινς λες και το φρικώδες «Alien» έχει κατακτήσει τη γη) με έναν τρομακτικό «κακό» (τον Βέκνα).

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Eleven, ένα κορίτσι με τηλεκινητικές ικανότητες, η οποία δραπετεύει από μυστικές εγκαταστάσεις και γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους κινδύνους του άλλου κόσμου, τον πατέρα που βρίσκει στο πρόσωπο ενός απρόθυμου σερίφη και τους νέους φίλους που την περιθάλπουν συναισθηματικά.

Η δύναμη του Stranger Things βρίσκεται στη διπλή του ταυτότητα: είναι ταυτόχρονα ένα καλογραμμένο δράμα ενηλικίωσης και μια επική μάχη ανάμεσα στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό. Παράλληλα, τιμά τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία τρόμου και φαντασίας των Στίβεν Κινγκ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζον Κάρπεντερ και όχι μόνο, σκορπώντας ενθουσιασμό.

Οι δημιουργοί και το όραμά τους

Οι Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί και ως Ντάφερ Μπράδερς, οι εγκέφαλοι πίσω από το σύμπαν της σειράς, επανέφεραν στη σύγχρονη τηλεόραση ένα ύφος αφήγησης «καλοκαιρινού blockbuster».

Με το τέλος της σειράς, οι Ντάφερ θα βρεθούν στην Paramount για νέα πρότζεκτ, ενώ παράλληλα θα δουλέψουν πάνω στην ανάπτυξη animated spin-off που διευρύνει ακόμη περισσότερο τη μυθολογία της πόλης του Χόκινς.

Το μεγάλο κενό ανάμεσα στην 4η και 5η σεζόν

Η 4η σεζόν του Stranger Things κυκλοφόρησε το 2022 σε δύο φάσεις και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο περίπλοκες τεχνικά παραγωγές του Netflix. Η ιστορία της τελευταίας σεζόν τοποθετημένη χρονικά το 1987, περίπου ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του δεύτερου μέρους της 4ης σεζόν, κάνει ένα άλμα στον χρόνο.

Η 5η σεζόν θα προβληθεί τμηματικά στις 26 Νοεμβρίου (4 επεισόδια), μετά την ημέρα των Χριστουγέννων (3 επεισόδια) και στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το τελευταίο πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα και σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, γεγονός που αποδεικνύει το κύρος της, τις σινεφίλ της επιρροές και το κλείσιμο των λογαριασμών της με τη δεκαετία που την ανέδειξε.

Ρεκόρ και παγκόσμια επίδραση

Αφού η σειρά επανέφερε στη mainstream κουλτούρα την αισθητική των παλιών sci-fi ταινιών, δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης online. Fan art, θεωρίες, αναλύσεις, cosplay, μουσικές αναβιώσεις (όπως η ανέλπιστη εκτίναξη σε δημοφιλία του «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους) και αμέτρητα podcasts έχουν γίνει σημεία αναφοράς της τηλεοπτικής της μυθολογίας.

Σε πραγματικούς αριθμούς το Stranger Things έχει καταγράψει ορισμένα ιστορικά ρεκόρ: Η 4η σεζόν ξεπέρασε τα 7,2 δισεκατομμύρια λεπτά θεάσεων σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ, καταρρίπτοντας, σύμφωνα με την εταιρεία Nielsen, κάθε ρεκόρ μέχρι τότε. Ήταν η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά του Netflix για το 2022 με 52 δισεκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης ενώ αναδείχθηκε στην κορυφή της πλατφόρμας σε παγκόσμια κλίμακα, συχνά φιγουράροντας στα top-10 της για παρατεταμένες περιόδους.

Σήμερα πολλοί θυμούνται πώς η σειρά τους συντρόφευσε στην εφηβεία, στο σχολείο, ακόμη και στις δυσκολίες της πανδημίας. Αυτοί που σίγουρα είδαν τη ζωή τους να αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς ήταν οι πρωταγωνιστές. Η Γουινόνα Ράιντερ αποκαταστάθηκε ως καλλιτεχνική οντότητα στις καρδιές και στις σκέψεις των θεατών μετά από τον κοινωνικό και επαγγελματικό της αποκλεισμό της λόγω απρεπούς συμπεριφοράς και σκανδάλου.

Προσωπικές σχέσεις και σκάνδαλα

Ωστόσο η μεγάλη αποκάλυψη, η πρωταγωνίστρια Μόλι Μπόμπι Μπράουν, είναι σαν να έχει ξεπεράσει ήδη σε καταξίωση συναδέλφους της ηθοποιούς στη μέση ηλικία. Ξεκίνησε να παίζει στη σειρά στα 12 και τώρα στα 21 της έχει ήδη κάνει άλματα. Είναι παραγωγός, επιχειρηματίας, πρωταγωνίστρια σε χολιγουντιανές παραγωγές, μητέρα (με τον σύζυγό της Τζέικ Μποντζιόβι, γιο του ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι, υιοθέτησαν πρόσφατα ένα παιδάκι). Παράλληλα, έχει μετακομίσει μόνιμα στην πολιτεία της Τζόρτζιας, όπου γυρίστηκε μεγάλο μέρος της σειράς, δηλώνοντας ότι εκεί νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι της».

Ο τηλεοπτικός της «πατέρας», Ντέιβιντ Χάρμπορ, χάρηκε την αναγνωρισιμότητα ταλέντου και χαριτωμένης γοητείας που του πρόσφερε η σειρά, πέρασε σε κινηματογραφικές παραγωγές, έκανε έναν προβεβλημένο γάμο με την τραγουδίστρια Λίλι Άλεν αλλά η προσγείωση ήρθε ανώμαλα. Ο γάμος δεν κράτησε για πολύ, οι κατηγορίες εκείνης για εξωγαμιαίες σχέσεις εκείνου ήρθαν στο φως κι ένα μικρό σκάνδαλο ξέσπασε.

Πρόσφατα μάλιστα η Daily Mail έγραψε ότι οι σχέσεις του Χάρμπορ είχαν διαταραχθεί και με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, μετά από καταγγελίες της ίδιας εναντίον του για τοξική και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Παρ΄όλα αυτά η κοινή εμφάνισή τους και οι εναγκαλισμοί στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του Stranger Things διέψευσαν τις κακές γλώσσες με χαρακτηριστική ευκολία.

Τι περιμένουμε από την τελευταία σεζόν

Το φινάλε της βραβευμένης με 12 Emmy μέχρι σήμερα, σειράς, υπόσχεται επική κλιμάκωση. Αφού το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα 5 λεπτά του πρώτου επεισοδίου, οι αδελφοί Ντάφερ μας προετοιμάζουν να αποχαιρετίσουμε μια – ομολογουμένως – πολύ καλή περίοδο της αμερικανικής τηλεόρασης με επικές μάχες ενάντια στις δυνάμεις του Upside Down και πλήρη διαλεύκανση του μυστηρίου που το περιβάλλει.

Οι ιστορίες της παρέας των πιτσιρικάδων που ξεκίνησαν ανυποψίαστοι για μια περιπέτεια στη γειτονιά τους με ποδήλατα και αθώα προσκοπική διάθεση προσφοράς στο σύνολο, θα ολοκληρωθούν είτε το θέλουμε είτε όχι, σφραγίζοντας το πέρασμα στην ενηλικίωση.

Μπόνους μεγάλο στο τέλος της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things», η επανεμφάνιση της Λίντα Χάμιλτον στην τηλεόραση, ηρωίδα δράσης στον «Εξολοθρευτή» του Τζέιμς Κάμερον και ιέρεια των εφηβικών ρομαντικών αποδράσεων στο τηλεοπτικό σίριαλ «Η πεντάμορφη και το τέρας» (Beauty and the beast, 1987-1990). Μια επιστροφή που είναι αδύνατον να χάσουμε.

Όσο για την πλήρη σύνοψη της τελευταίας σεζόν αυτή έχει ως εξής: «Φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς έχει σημαδευτεί από το άνοιγμα των Ρηγμάτων και οι ήρωές μας ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν κοινό στόχο: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα. Όμως αυτός έχει εξαφανιστεί και η τύχη του και τα σχέδιά του παραμένουν άγνωστα. Περιπλέκοντας την αποστολή τους, η κυβέρνηση έχει θέσει την πόλη σε στρατιωτική καραντίνα και έχει εντείνει την αναζήτηση της Eleven, αναγκάζοντάς την να κρυφτεί ξανά.

Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ, πλησιάζει και ένας βαρύς, οικείος φόβος. Η τελική μάχη πλησιάζει και μαζί της, ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Για να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη, θα χρειαστεί όλη η ομάδα να σταθεί ενωμένοι, για μια τελευταία φορά.»