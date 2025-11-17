Πίσω στη σκόνη και την αναζήτηση του Αμερικανικού Ονείρου στο καφε-γκρι τοπίο των πετρελαιοπηγών του Δυτικού Τέξας, οδηγεί το τηλεοπτικό του νεο-γουέστερν ο δημιουργός του «Landman», Τέιλορ Σέρινταν, (Yellowstone Universe, Tulsa King) με σταθερό πρωταγωνιστή τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον (Fargo) και μεγάλα ονόματα όπως τη Ντέμι Μουρ, τον Σαμ Έλιοτ και τον Αντι Γκαρσία σε βασικούς ρόλους.

Εξελίξεις

Στη 2η σεζόν της σειράς, ο Τόμι Νόρις (Μπίλι Μπομπ Θόρτον) γίνεται αντιπρόεδρος και κληρονόμος της M -Tex Oil, μετά τον θάνατο του μεγάλου αφεντικού του Μόντι Μίλερ (εκτός σειράς ο Τζον Χαμ), του οποίου η χήρα σύζυγος Κάμι (Ντέμι Μουρ) αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία.

Το σενάριο της νέας σεζόν στέλνει προειδοποιητικά σινιάλα ότι οι εντάσεις με την Άντζελα (Άλι Λάρτερ) με την οποία έχει προσφάτως επανασυνδεθεί και τον αρχηγό του καρτέλ Γκαλίνο (Άντι Γκαρσία) πρόκειται να κλιμακωθούν, ενώ ρυθμιστικός και αποκαλυπτικός για το οικογενειακό παρελθόν του Τόμι είναι ο ρόλος του Σαμ Έλιοτ. Ο τελευταίος εμφανίζεται στο προσκήνιο με την είδηση του θανάτου της μητέρας του Τόμι υποδυόμενος τον 80χρονο πατέρα του (στην πραγματικότητα οι Θόρτον και Έλιοτ έχουν κοντά 10 χρόνια διαφορά).

Ξεπερνώντας την εξώφθαλμη ηλικιακή εγγύτητα πατέρα και γιου, ξεχωρίσαμε ορισμένους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η 2η σεζόν του Landman με την υπογραφή της Paramount+ στην παραγωγή, έχοντας παρακολουθήσει τα πρώτα δύο επεισόδια της.

Ντέμι Μουρ

Πρώτα απ΄όλα η Ντέμι Μουρ επιστρέφει ως πάμπλουτη κληρονόμος με μια σκηνή που θυμίζει το κινηματογραφικό της μονοπάτι προς τα Οσκαρ «The Substance: Το ελιξίριο της νιότης»: μπροστά από τον καθρέφτη μπορεί να βάζει αγχωμένη κραγιόν καθώς ετοιμάζεται να μιλήσει πρώτη φορά στους μεγαλοκαρχαρίες της βιομηχανίας πετρελαιοπαραγωγής και να νιώθει βαθιά προσβεβλημένη από τα σχόλια για την ηλικία της από πολύ νεότερες της συνοδούς «ώριμων» βιομηχάνων, είναι αυτή όμως που θα πει την τελευταία λέξη.

Ο Σέρινταν επιχειρεί μια αναπαραγωγή του δυναμικού προφίλ που την έχρισε υποψήφια για Οσκαρ στην ηλικία των 60 ετών και η Μουρ το δυναμιτίζει με την παρουσία της.

Αλι Λάρτερ – Μισέλ Ράντολφ

Αντίθετα ο υψηλών ταχυτήτων δημιουργός της αμερικανικής τηλεόρασης δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με τους χαρακτήρες των Αλι Λάρτερ και Μισέλ Ράντολφ, μητέρας και κόρης, που σε αυτή τη σεζόν δείχνουν πιο «κουρδισμένες» από την 1η πάνω στο μοτίβο της γυναίκας-bimbo.

Ο Σέρινταν έχει δεχτεί κριτική για σεξισμό ως προς την απεικόνιση των δύο αυτών γυναικείων χαρακτήρων, οι δύο ηθοποιοί που τις υποδύονται τον έχουν στηρίξει, όμως αυτή τη φορά από τη μία προσβλητική ατάκα στην άλλη και λόγω της επαναληπτικότητας μοτίβων που είδαμε και την προηγούμενη σεζόν, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε για τη χρησιμότητα της καρικατούρας σε σχέση με τη θηλυκότητα και τον φεμινισμό σε μια εποχή που οι σεναριογράφοι δείχνουν προσοχή στη συγγραφή γυναικείων προτύπων.

Σαπουνόπερα εναντίον γουέστερν

Κατά τα άλλα, η σειρά φαίνεται να παίρνει περισσότερο τον δρόμο της σαπουνόπερας παρά του σύγχρονου γουέστερν. Το πρόβλημα που προκύπτει στη σχέση του νεαρού Κούπερ Νόρις (Τζέικομπ Λόφλαντ) και της Αριάνα (Πολίνα Τσάβεζ) μοιάζει βαλμένο να καθυστερήσει την εξέλιμη αυτής της σχέσης, πόσο μάλλον να προσθέσει έναν πονοκέφαλο στον πολύ συμπαθή Τόμι που νομίζει ότι έχει βρει φλέβα χρυσού με την πρώτη γεώτρηση του, όμως τα πράγματα είναι μελετημένα καθώς αποκαλύπτεται ότι έχει συνάψει συμβόλαιο με τον διάβολο και τον βαρόνο των καρτέλ, Γκαλίνο.

Trivia

Οι μεγαλύτερες ειδήσεις γύρω από τη νέα σεζόν του Landman αφορούν το ποιος θα υποδυθεί ποιον: ο Σαμ Έλιοτ έρχεται με τη φόρα που ηθοποιού που συμβολίζει την Παλιά Αμερικανική Δύση ενώ στο καστ προστίθεται και η Στεφανία Σταμπινάτο (Grey’s Anatomy), η οποία υποδύεται τη σύζυγο του χαρακτήρα του ναρκεμπόρου Γκαλίνο.

Στα trivia του Landman συγκαλέγεται η προηγούμενη συνεργασία των Μπίλι Μπομπ Θόρτον, Σαμ Έλιοτ και Τέιλορ Σέρινταν στην άλλη επιτυχημένη σειρά του τελευταίου, το 1883. Εκεί ο Θόρτον πραγματοποίησε μια σύντομη εμφάνιση ως σερίφης του Φορτ Γουόρθ και ο Έλιοτ ως βετεράνος του Εμφυλίου Πολέμου, επικεφαλής μιας αμαξοστοιχίας.

Ξαναβλέποντας το Landman και τα νέα του επεισόδια, ένα είναι σίγουρο – η σειρά δεν υπάρχει χωρίς τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον. Είτε τα λέει χύμα καπνίζοντας και βρίζοντας τη σύνθεση του πρωινού κολατσιού καθισμένος σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο με θέα, είτε βουρκώνει στο άκουσμα του «σ’ αγαπώ» του γιου του (ένα συγκινητικό «I love you dad» από καρδιάς), ο Θόρτον είναι αφοπλιστικά εκφραστικός.

Ο τέλειος πρωταγωνιστής

Η σειρά της Paramount+ είναι εμπνευσμένη από το podcast Boomtown του δημοσιογράφου Κρίστιαν Γουάλας, ο οποίος συνεργάστηκε στη δημιουργία του Landman με τον Σέρινταν αλλά γράφτηκε αποκλειστικά πάνω στον μεγάλο πρωταγωνιστή του.

Σε μια συνέντευξη του στο Deadline, ο Θόρτον θυμάται πώς στην πρεμιέρα του «1883» ο Σέρινταν γύρισε και του είπε: «Άκου, γράφω μια σειρά που λέγεται Landman. Εσύ είσαι ο Landman. Θα το γράψω με άξονα τη φωνή σου». Όταν ο Σέρινταν του έστειλε το σενάριο, ο Θόρτον απάντησε ότι αν ήταν ένας «άνθρωπος του πεδίου», θα ήταν ακριβώς με τον τρόπο που τον περιέφραφαν οι σελίδες που είχε στα χέρια του. Οπότε κανείς άλλος δεν μπορεί να ενσαρκώσει την ουσία του Τόμι Νόρις, μπίζνεσμαν του πετρελαίου με τη μυρωδιά του μαύρου χρυσού πάνω στο σαρκίο του και καλή γνώση του καπιταλισμού και του ανθρώπινου κυνισμού, με όλο του το είναι, όπως ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον.

Όταν η πρώτη σεζόν του Landman έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2024, προσέλκυσε 5,2 εκατομμύρια θεατές, αριθμός που αποτέλεσε το κορυφαίο ντεμπούτο σειράς της Paramount+ για τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που μια άλλη σειρά του Σέρινταν, το προοίμιο του Yellowstone με τίτλο 1923, προσέλκυσε 7,4 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες τον Δεκέμβριο του 2022. Επομένως, οι προσδοκίες από την συνέχεια του Landman παραμένουν υψηλές.

INFO Η 2η σεζόν του «Landman» θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, 24 ώρες μετά την Αμερική, τη Δευτέρα 17/11, στις 22:00, στο COSMOTE SERIES HD.