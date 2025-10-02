Γάλλοι στρατιωτικοί παραμένουν επάνω στο τάνκερ που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, μία εβδομάδα αφού το πλοίο πέρασε από τη Δανία τις ημέρες που ύποπτα drones πετούσαν πάνω από τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ παρατάθηκε η κράτηση του Κινέζου πλοιάρχου.

Ο Κινέζος καπετάνιος πρόκειται να δικαστεί στις αρχές του επόμενου έτους για άρνηση συμμόρφωσης με tiw εντολές των γαλλικών αρχών, δήλωσαν εισαγγελείς στο AFP, ενώ ο υποπλοίαρχος αφέθηκε ελεύθερος.

Το πλοίο Pushpa ή Boracay, μήκους 244 μέτρων που πλέει υπό σημαία Μπενίν, συνελήφθη το Σάββατο από μέλη του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού την ώρα που έπλεε στον Ατλαντικό στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας.

Το πλοίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανήκει στον στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Τόσο οι γαλλικές όσο και οι δανέζικες αρχές αρνούνται να σχολιάσουν αν η έρευνα που διεξάγει η εισαγγελία της Βρέστης συνδέεται με τις υπερπτήσεις drones.

Το τάνκερ πέρναγε από την περιοχή όταν εκτοξεύτηκαν τα drones

Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων του ιστότοπου VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Βαντινάρ, στη βορειοδυτική Ινδία.

Πέρασε από τις ακτές της Δανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, μια πρώτη υπέρπτηση drone είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Αξιωματούχος της αστυνομίας της Δανίας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τα drones να απογειώθηκαν από ένα πλοίο.

Ακολούθησαν, στις 25 του ίδιου μήνα, πολλές υπερπτήσεις σε άλλα αεροδρόμια και σε μια στρατιωτική βάση.

Το θέμα απασχόλησε τους ηγέτες στην Σύνοδο της Κοπεγχάγης

Αν και η προέλευση των drones παραμένει προς το παρόν άγνωστη, οι αρχές της Δανίας υπέδειξαν ως υπεύθυνη τη Ρωσία, που κατηγορείται ήδη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας στις αρχές Σεπτεμβρίου και της Εσθονίας, λίγες ημέρες αργότερα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη επικεντρώθηκαν στις εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε χώρες της ΕΕ και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στα ανατολικά σύνορά της ως απάντηση εξετάστηκε σοβαρά (αν και δεν πήρε το πράσινο φως).

Μιλώντας μετά τις συλλήψεις των δύο ναυτικών του Μπρακάι, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «συγκεκριμένες έρευνες», αλλά σημείωσε ότι οι χώρες «αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι «μια πολύ σημαντική επιχείρηση» βρισκόταν σε εξέλιξη σε σχέση με το Μπορακάι και ότι «υπήρξαν πολύ σημαντικά αδικήματα που διέπραξε το πλήρωμα, τα οποία δικαιολογούν τις νομικές διαδικασίες», δήλωσε κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής. Ο ίδιος απέφυγε να συνδέσει άμεσα το πλοίο με τα drones που πέταξαν πάνω από τη Δανία.

Το διπλό μήνυμα προς τη Μόσχα

Είτε αποδειχθεί ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο συγκεκριμένο τάνκερ και στα drones, είτε όχι, το περιστατικό αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την Γαλλία, αλλά και για τους Ευρωπαίους να στείλουν το μήνυμα στη Ρωσία, ότι πέρα από τις κυρώσεις εναντίον της και τα μέτρα, σε επίπεδο ενέργειας, ο σκιώδης στόλος και τα drones αντιμετωπίζονται ως ένα κομμάτι των υβριδικών απειλών, που σε γενικές εκτιμάται ότι η Μόσχα έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης.