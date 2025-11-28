Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκονται οι πλατφόρμες διανομής φαγητού, με τους εργαζόμενους του κλάδου να προχωρούν σε δυναμικές δράσεις σήμερα, Παρασκευή 28, και αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Οι διανομείς πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από τις 18:00 έως τις 23:00, δηλώνοντας αποφασισμένοι να «μπλοκάρουν την παραγωγή».

Το απόγευμα, πλήθος διανομέων συγκεντρώθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας και πραγματοποίησε μαζική μοτοπορεία προς το Σύνταγμα, με κεντρικό σύνθημα την ενότητα του κλάδου και την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Να γίνουμε ενιαίο αποφασιστικό σύνολο»

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «συνεχή υποτίμηση της εργασίας» και καλούν σε συσπείρωση απέναντι στις πολυεθνικές.

«Πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να γίνουμε ένα ενιαίο αποφασιστικό σύνολο. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Έχουμε κοινά συμφέροντα, όσο και να προσπαθούν να μας διχάσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, υπενθυμίζοντας τις «ιστορικές κινητοποιήσεις» του Σεπτεμβρίου του 2021, που οδήγησαν σε μαζικές προσλήψεις.

Όπως επισημαίνουν, «χωρίς έμπρακτη συμμετοχή όλων μας, η εταιρεία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και συμπεριφορά απέναντί μας».

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων

Οι διανομείς ζητούν από τις εταιρείες να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα αιτήματα: