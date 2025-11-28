Οι εκδόσεις Gutenberg διένειμαν την πρόσκληση για την εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5), με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», που κάνει θραύση σε πωλήσεις κι ανακατεύει τη σούπα της πολιτικής ζωής του τόπου, επαναφέροντας στην επικαιρότητα μέχρι και φαντάσματα του παρελθόντος.

Η εκδήλωση της Τετάρτης, όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου του εκδοτικού οίκου, θα αποτελείται από δύο μέρη.

Στο πρώτο σκέλος, θα σσυζητήσουν για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου οι Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Καλεί τον κόσμο να έρθει

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, για την οποία ο ίδιος έκανε ανάρτηση στο Instagram, ενημερώνοντας μάλιστα ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου από τον Alpha TV και Αντώνης Αντζολέτος από «Σκάϊ» και «Καθημερινή».