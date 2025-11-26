Έσπασε κάθε εκδοτικό ρεκόρ το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» μέσα σε λίγες ώρες. Περισσότερες από 33.000 πωλήσεις μέσα σε λίγες ώρες, αποτελώντας ήδη το εκδοτικό φαινόμενο της χρονιάς.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg, οι ανατυπώσεις της «Ιθάκης» είναι συνεχείς, ενώ υπάρχει ζήτηση για το βιβλίο και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το περίμενε τόσο πολύ. εγώ το περίμενα», σχολίασε ο κ. Δαρδανός σχετικά με τις πωλήσεις της «Ιθάκης».

Ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg διέψευσε τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην οικονομική συμφωνία που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός με τον εκδοτικό οίκο σχετικά με τα έσοδα του βιβλίου.

«Όλα αυτά είναι κουτσομπολιά. Μιλάμε για ένα πολιτικό βιβλίο, είναι κρίμα να ρίχνουμε το επίπεδο. Θα του κάνεις σκληρή κριτική, θα συμφωνήσεις ή θα διαφωνήσεις. Όλα είναι ψευδή. δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Όσον αφορά το λάθος που σημειώθηκε σε ένα χωρίο του βιβλίου, όπου γίνεται αναφορά στη «Ρίγα της Εσθονίας», ο κ. Δαρδανός εξήγησε:

«Όποιος γνωρίζει τα του βιβλίου, ξέρει πως αυτό είναι κανόνας. Σε ένα τόσο μεγάλο βιβλίο, το να υπάρχουν 1–2 λάθη συμβαίνει συχνά».