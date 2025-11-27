Με μια ανάρτηση που συνδυάζει αυτοσαρκασμό, αιχμές και πολιτική σημειολογία, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στα social media σχετικά με το βιβλίο του, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός συγκέντρωσε σε μια μόνο δημοσίευση όλες τις «θετικές» τοποθετήσεις πολιτικών αντιπάλων και προσώπων για την «Ιθάκη», λέγοντας: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια».

Πρώτος στη λίστα των επικριτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το βιβλίο «δεν θα βρει θέση στα προς ανάγνωση βιβλία» και πως αφήνει «σε άλλους την αποδόμηση».

Ακολούθησαν αναφορές σε τηλεοπτικά αποσπάσματα δημοσιογράφων που παρουσιάζουν την ταχύτατη εμπορική πορεία του βιβλίου, αλλά και τη συζήτηση που έχει προκαλέσει, καθώς ο κ. Τσίπρας «ανοίγει ξανά τον φάκελο των μεγάλων γεγονότων της διακυβέρνησής του».

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει και τις πιο αιχμηρές αντιδράσεις που προκάλεσε το βιβλίο του, προερχόμενες από πρώην και μη συντρόφους. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει ότι «αισθάνεται τιμή» επειδή, όπως λέει, «ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας απορρίπτει το βιβλίο ως κείμενο «πολιτικού κουτσομπολιού».

Ο Στέφανος Κασσελάκης αφήνει αιχμές λέγοντας πως ο Τσίπρας «στεναχωριέται» που μετά την εκλογή του «δεν μπόρεσαν να του μάθουν τα βασικά», ενώ ο Γιάνης Βαρουφάκης επαναφέρει τη γνωστή του κριτική ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δέκα χρόνια τώρα προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι».

Στο ίδιο κλίμα, ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει ότι στο βιβλίο «δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», με τον κ. Τσίπρα να εκμεταλεύεται αυτό το ολίσθημα της γλώσσας (σ.σ. καθώς το βιβλίο έχει 700 σελίδες, όχι λέξεις) χρησιμοποιώντας τους στίχους του Πασχάλη «πίσω από τις λέξεις ερχεται ο Αλέξης», καλώντας το κοινό στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο Παλλάς, με ελεύθερη είσοδο.