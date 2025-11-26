Ένα αντάμωμα των παλιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα έλαβε χώρα σήμερα, στον απόηχο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου (COP30), στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη. Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έλαβαν μέρος ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Χάρης Δούκας.

Πέρα από τον επείγοντα και υπαρξιακό χαρακτήρα του θέματος, καθώς με την προβληματική συμφωνία δεν προέκυψε σαφής οδικός χάρτης για την έξοδο από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, η επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά αποκτά επίσης υπαρξιακό χαρακτήρα.

Η ολοένα και πιο έντονα διαφαινόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, φέρνει νέα δεδομένα για τον χώρο της κεντροαριστεράς, ιδίως με τη δημοσκοπική συμπίεση του ΠαΣοΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, τα οποία είναι τσιπρικά γεννήματα και θρέμματα. Αν αυτή η συνάντηση μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο για μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, που θα αποτρέψει μια «τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία», όπως υποστήριξε πρόσφατα ο Χάρης Δούκας, αυτό μένει να φανεί από τα πρόσωπα που πράγματι υπολογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα, με την ολοκλήρωση του περιβόητου rebranding, η κορύφωση του οποίου συντελέστηκε αυτή την εβδομάδα, με την εκδοτική κυκλοφορία της «Ιθάκης» του.

Πέρα όμως από τα πρόσωπα που υπολογίζει ο πρώην πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο εγχείρημα, στην εξίσωση μπαίνει και η στάση που θα κρατήσει το ΠαΣοΚ, το οποίο, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δείχνει να κλυδωνίζεται από τη θολή εικόνα που εκπέμπει στο θέμα των συνεργασιών.

Ο παράγων Ανδρουλάκης

Άλλωστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις εκλογές, κάτι που, όπως συζητήθηκε σε ένα από τα «πηγαδάκια» που σχηματίστηκαν στην εκδήλωση, «εξηγεί και τη σημερινή απουσία του». Με τον συνομιλητή του να ανταπαντά με νόημα, ότι «η παρουσία του σήμερα εδώ, θα έστελνε το μήνυμα ότι μόνο εκείνος μπορεί να συνενώσει τα κατακερματισμένα κομμάτια του πολύπαθου χώρου».

Στο απυρόβλητο ο Χαρίτσης

«Ουδέν νεώτερον» όμως από το κεντροαριστερό μέτωπο μπορεί να προκύψει, έως ότου ξεκαθαριστεί πλήρως το σκηνικό με τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», τον Αλέξη Τσίπρα. Μέσω του βιβλίου του, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ορισμένες «κόκκινες γραμμές», διαμηνύοντας ότι τα πρόσωπα με «παλιά διαβατήρια» δεν έχουν θέση στη «νέα εποχή» που οραματίζεται. Παρά τη σφοδρή κριτική που ασκεί σε αρκετά από τα πρόσωπα που συμπορεύθηκαν μαζί του στην εξουσία, ο Αλέξης Χαρίτσης δεν είναι ένα από αυτά. Αρνήθηκε να δεχτεί το «δαχτυλίδι» από τον Τσίπρα, μετά την άρνηση της Έφης Αχτσιόγλου, μια κίνηση που κατά πολλούς θα ανέκοπτε την πορεία του Στέφανου Κασσελάκη.

Ωστόσο, ο Χαρίτσης δε φαίνεται να αποτελεί αντικείμενο κριτικής στο βιβλίο και άρα να είναι ένα από τα πρόσωπα που δε θα είχαν θέση στο οποιοδήποτε εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, την επόμενη μέρα. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς δικαιολογεί τη στάση του να ηγηθεί του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική και προσωπική προετοιμασία», τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση, τονίζοντας πως οι αποφάσεις πρέπει να κριθούν με βάση τη συγκυρία τους και όχι με τα δεδομένα του σήμερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος βρέθηκε στην άβολη θέση να ανακόψει τα διαλυτικά φαινόμενα του κόμματος, χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια. Αν και συχνά κλήθηκε να απαντήσει, όχι για τις θέσεις του κόμματος που ηγείτο, αλλά για το πώς θα κινηθεί το κόμμα μετά την επιστροφή του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο Φάμελλος επέλεξε να μην ανοίξει μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό. Οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, χωρίς εντάσεις, σε ένα κλίμα συνεργασίας, που δείχνει να παραμένει αλώβητο.

Οι παρεμβάσεις

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην «ήττα» που υπήρξε στη μάχη για την κλιματική κρίση, 10 χρόνια μετά τη διάσκεψη του Παρισιού, λέγοντας ότι «παίζουμε άμυνα». Επεσήμανε ότι «έχει χαθεί το κοινωνικό και πολιτικό μομέντουμ για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις απέναντι στην κλιματική κρίση». Για τη δίκαιη μετάβαση, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει με «όρους κοινωνικής δικαιοσύνης», κάτι που «οι σοσιαλιστές τονίζουν εδώ και χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο».

Κλείνοντας, κάλεσε σε μια «κοινή εθνική συμφωνία», τονίζοντας πως «η πράσινη μετάβαση, είτε θα είναι κοινωνικά δίκαιη είτε θα αποτύχει», με την Ελλάδα να κινδυνεύει να μείνει «απλός παρατηρητής» της διεθνούς γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Χάρης Δούκας

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι «έπεσε η αυλαία της πιο άτολμης διάσκεψης για το κλίμα». Όπως ανέφερε, υπήρξαν δύο ισχυρά στρατόπεδα που συγκρούστηκαν: «Από τη μία, εκείνοι που ζήτησαν σαφή διατύπωση για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα• από την άλλη, οι αντιφρονούντες, που τελικά κέρδισαν». Ο κ. Δούκας κατηγόρησε τους λομπίστες, οι οποίοι, όπως είπε, «ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά», επισημαίνοντας πως τελικά κατάφεραν να πετύχουν αυτό που ήθελαν: «να συνεχίσουν να δουλεύουν τα τρυπάνια».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΕΕ αποσύρθηκε από τον αγώνα για το κλίμα και προχώρησε σε συμβιβασμούς, ενώ για την Ελλάδα τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί ένα κακό παράδειγμα: μια χώρα με μικρή συμβολή στην κλιματική κρίση, αλλά με τεράστιες επιπτώσεις από αυτήν». Απηύθυνε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να αναλάβουν δράση, τονίζοντας ότι «η μάχη αυτή αφορά τη δημοκρατία» και η Ελλάδα μπορεί να «αλλάξει πίστα», μόνο αν ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις σε ένα κοινό σχέδιο.

Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην «δύναμη των προοδευτικών συγκλίσεων» για την κοινωνική δικαιοσύνη και το περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί «θέμα δικαιωμάτων» και έχει «νομική διάσταση». Αναφορικά με τη διάσκεψη COP30, ανέφερε ότι υπήρξε «ελάχιστη πρόοδος» και «μεγάλες απουσίες», καταγγέλλοντας και αυτήν της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Ανέφερε επίσης την «υπονόμευση από την αμερικανική ηγεσία» και κατηγόρησε την ΕΕ για την αποτυχία εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας και της κλιματικής ουδετερότητας.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «πανηγυρίζει για την επέκταση των τερματικών ρυπογόνων σταθμών LNG στην Ελλάδα», ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκει να γίνει αρεστή στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο κ. Φάμελλος κάλεσε σε «αλλαγή πλεύσης» και την ανάγκη για «ξεκάθαρες τοποθετήσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να «μπει χέρι στα υπερκέρδη των καρτέλ».

Αλέξης Χαρίτσης

Ο Αλέξης Χαρίτσης επικεντρώθηκε στην άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την κλιματική κατάρρευση, λέγοντας πως «ο Τραμπ αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης και αρνείται να θίξει τα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών επιχειρήσεων». Τόνισε τη χαμένη ευκαιρία που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο «η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ένας στους πέντε συμπολίτες μας απειλείται από ενεργειακή φτώχεια» και τόνισε πως «δίκαιη μετάβαση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς φθηνή ενέργεια για τους πολλούς».

Θεοδότα Νάντσου

Η Θεοδότα Νάντσου από τη WWF Ελλάς τόνισε ότι «στα ζητήματα περιβάλλοντος, τον πήχη τον τοποθετεί η επιστήμη». Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της διάσκεψης COP, ανέφερε ότι «δεν υπήρχαν μεγάλες ελπίδες για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα», λόγω της ισχυρής αντίστασης από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, οι οποίες «έριξαν χλεύη» στις προσπάθειες των λατινοαμερικανικών χωρών, να θέσουν τέλος στη χρήση τους.

Νίκος Χαραλαμπίδης

Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, εκπρόσωπος της Greenpeace Ελλάδας, υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Σήμερα στην Ελλάδα, το 56% της ενέργειας που καταναλώνουμε, προέρχεται από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά», όμως «σημαντικό μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ”πετάγεται στον κουβά”, επειδή δεν αξιοποιείται».

Επεσήμανε ότι οι υπάρχουσες υποδομές αερίου λειτουργούν μόλις στο 50% της χωρητικότητάς τους και ότι «το κόστος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στην ΕΕ έχει ξεπεράσει τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ». Παράλληλα, τόνισε ότι στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση δράση.

Οι παρουσίες

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετά στελέχη από το κεντροαριστερό μπλοκ, μεταξύ των οποίων οι Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Γιαννούλης, Νίκος Παππάς, Γιώργος Καραμέρος, Ρένα Δούρου, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τρύφων Αλεξιάδης, Στέργιος Καλπάκης, Ράνια Σβίγγου, Νίκος Μπίστης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου, Διονύσης Τεμπονέρας, Λούκα Κατσέλη και Νίκος Φίλης.