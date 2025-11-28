<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Νίκαια 1700 χρόνια μετά: Η ιστορική συνάντηση Πάπα Λέοντα XIV και Πατριάρχη Βαρθολομαίου» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

00:45 Η Νίκαια της Βιθυνίας ως τόπος ιστορικής και θεολογικής σημασίας για τη Χριστιανοσύνη

01:27 Τα απομεινάρια του ναού όπου πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και βρίσκονται σήμερα κάτω από το νερό της λίμνης

02:25 Η Σύνοδος της Νίκαιας καθόρισε τον όρο «ομοούσιο» και θεμελίωσε τη θεολογική έννοια της ενότητας και πολλαπλότητας στον Θεό

03:30 Η απόφαση της Συνόδου συνέβαλε στη συνοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μέσω του κοινού εορτασμού του Πάσχα και συγκρότησης ενιαίου σώματος επισκόπων

04:07 Ο Μέγας Κωνσταντίνος στήριξε την πολιτική ενότητα της Αυτοκρατορίας πάνω στη χριστιανική πίστη, ανατρέποντας προηγούμενες αντιλήψεις

06:07 Η σημασία της κοινής επίσκεψης Πάπα και Πατριάρχη και η επιστροφή στις κοινές απαρχές πριν από τα σχίσματα

07:00 Η διάθεση των Καθολικών να υπαναχωρήσουν στο ζήτημα του Filioque, αφαιρώντας το από το Σύμβολο της Πίστεως

07:48 Η προσπάθεια καθιέρωσης κοινού εορτασμού του Πάσχα από τις δύο Εκκλησίες

08:25 Το Παπικό πρωτείο επανανοηματοδοτείται ως πρωτείο αυθεντίας και διακονίας ενότητας και όχι δικαιοδοσίας

11:01 Οι συνθήκες που ευνοούν την ένωση των Εκκλησιών και οι προσεκτικές κινήσεις για την αποφυγή εσωτερικών σχισμάτων

14:15 Η απαίτηση της Τουρκίας να λαμβάνει πλήρη εθιμοτυπικό σεβασμό σε τέτοιου είδους επισκέψεις

15:14 Η συνάντηση Πάπα-Ερντογάν αφορά κυρίως τα δικαιώματα και την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων

16:08 Το ταξίδι του Πάπα σε Τουρκία και Λίβανο στοχεύει στο μήνυμα ειρήνης και την ενίσχυση της παρουσίας των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή

