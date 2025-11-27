Ανεβαίνει ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών στη φωτιά που εξαπλώθηκε σε αρκετά πολυώροφα κτίρια σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ. Ήδη 44 άτομα είναι νεκρά και ενισχύονται οι φόβοι ότι στον κατάλογο θα προστεθούν πολλοί ακόμα, καθώς εκατοντάδες ένοικοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με το CNN μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τρεις συλλήψεις ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία και «κατάφωρη αμέλεια»: δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος εταιρείας κατασκευών.

It is heartbreaking to see Hong Kong experiencing a major housing estate fire affecting more than 4,600 residents. It has become global news, and even after 13 hours, it is still not under control. Sadly, 36 people have lost their lives, including a firefighter.

Please keep them… pic.twitter.com/nY4SmkzJ67 — Ying Tan (@YingTanForNY) November 26, 2025

Ορισμένα από τα κτίρια του συγκροτήματος, όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων, συνεχίζουν να φλέγονται 20 ώρες μετά, με τη φωτιά να λογίζεται ως η πιο θανατηφόρα της πόλης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εν τω μεταξύ πληθαίνουν τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με το πώς η πυρκαγιά σε μια πόλη γεμάτη ουρανοξύστες, με συνήθως ισχυρό ιστορικό δημόσιας ασφάλειας και οικοδομικά πρότυπα, μπόρεσε να γίνει τόσο θανατηφόρα, «πηδώντας» από κτίριο σε κτίριο.

Το συγκρότημα κατοικιών βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού και προστατευτικά δίχτυα, μια τεχνική κατασκευής που είναι πανταχού παρούσα στο Χονγκ Κονγκ.

Η οικονομική βοήθεια

Στο νοσοκομείο έχουν εισαχθεί τουλάχιστον 66 άτομα, εκ των οποίων 17 σε κρίσιμη κατάσταση και 24 σε σοβαρή. Εκατοντάδες κάτοικοι είναι πλέον πιθανό να έχουν μείνει άστεγοι, ενώ περίπου 900 άτομα βρίσκονται σε προσωρινά καταλύματα.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα της πυρκαγιάς και διέθεσε 2 εκατομμύρια γιουάν (282.470 δολάρια) για επείγουσα βοήθεια μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί Xiaomi και Tencent, καθώς και ο όμιλος ένδυσης Anta, ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Χονγκ Κονγκ. Αναρτήσεις σχετικά με τη φωτιά συγκέντρωσαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στην ηπειρωτική Κίνα, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούνται αυστηρά από την κυβέρνηση.

44 dead after fire ravages 7 high-rise buildings in Hong Kong, 3 arrested, death toll likely to go much higher pic.twitter.com/3sWxHP4Zx0 — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 27, 2025

Γιατί το μπαμπού κυριαρχεί στο Χονγκ Κονγκ

Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι πανταχού παρούσες στο Χονγκ Κονγκ για πρακτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς λόγους. Το συγκρότημα κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες ήταν καλυμμένο με τέτοιες σκαλωσιές, μια αρχαία τεχνική κατασκευής που χρονολογείται από τη δυναστεία Χαν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στην πόλη.

Αυτές οι σκαλωσιές στήνονται σε κτίρια που φτάνουν εκατοντάδες πόδια σε ύψος και τυλίγονται με προστατευτικά δίχτυα από ύφασμα, σχηματίζοντας πολύχρωμα «κουκούλια» σε πράσινο, μπλε και μοβ.

Το μπαμπού δεν χρησιμοποιείται μόνο για την κατασκευή νέων κτιρίων, αλλά και για την ανακαίνιση χιλιάδων ιστορικών πολυκατοικιών («tong lau») κάθε χρόνο, καθιστώντας το ένα απαραίτητο οικοδομικό υλικό στο Χονγκ Κονγκ.

Όμως η τεχνική αμφισβητείται για την αντοχή της. Παρόλο που το μπαμπού είναι γνωστό για την ευελιξία του, είναι επίσης εύφλεκτο και επιρρεπές σε φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Το Γραφείο Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 50% των νέων δημόσιων οικοδομικών έργων που θα ανεγερθούν από τον Μάρτιο και μετά θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεταλλικές σκαλωσιές, προκειμένου να «προστατεύσουν καλύτερα τους εργάτες» και να ευθυγραμμιστούν με τα σύγχρονα οικοδομικά πρότυπα στις «προηγμένες πόλεις».

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις από κατοίκους, πολλοί από τους οποίους επισήμαναν ότι οι σκαλωσιές από μπαμπού αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί.