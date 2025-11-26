Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από μια τεράστια φωτιά που ξέσπασε σε πολλούς ουρανοξύστες ενός συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ.

Αρκετοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στους φλεγόμενους πύργους, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, που επικαλέστηκε την Αστυνομία, ενώ δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Ορισμένοι πυροσβέστες τραυματίστηκαν επίσης κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν τις φλόγες που κατακαίουν τους 31 ορόφους των πύργων.

Κάποια από τα κτίρια ήταν καλυμμένα από μπαμπού.

Αρκετές δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα είχαν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει μέχρι στιγμής στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται μέσα.

Το Τμήμα Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι λόγω της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του δρόμου Τάι Πο, ενός από τους δύο κύριους αυτοκινητόδρομους του Χονγκ Κονγκ, έχει κλείσει και τα λεωφορεία εκτρέπονται σε άλλες διαδρομές.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες με περίπου 2.000 διαμερίσματα