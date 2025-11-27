Σε μόλις πέντε λεπτά τύλιξε η φωτιά 32 ορόφους στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ, παρασύροντας στον θάνατο 55 ανθρώπους, με βάση τον τελευταίο απολογισμό.

«Ο χρόνος για να εκκενωθεί ένα 32ώροφο κτίριο είναι ουσιαστικά πολύ αργός. Χρειάζεται τουλάχιστον 10-20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε μέχρι την κορυφή σε πέντε λεπτά ή και λιγότερο», είπε ο Xinyan Huang, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κτιρίων του Hong Kong Polytechnic University.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την έρευνα για την πυρκαγιά, ο Huang είπε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν αφορά την αιτία της φωτιάς αλλά την ταχύτατη εξάπλωσή της.

«Συνολικά, νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τυχαία περιστατικά φωτιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει μια τόσο γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς έξω από το κτίριο που τελικά επανεισέρχεται μέσα σε αυτό», είπε στο CNN. «Αυτό δεν προβλέπεται στον κώδικα πυρασφάλειας των κτιρίων».

Ο Huang σημείωσε ότι το μπαμπού είναι «σίγουρα εύφλεκτο υλικό», το οποίο είναι πιθανό να αναφλεγεί κατά την τρέχουσα ξηρή περίοδο στο Χονγκ Κονγκ, με τις κατακόρυφα τοποθετημένες ράβδους να επιτρέπουν στη φωτιά να εξαπλωθεί προς τα πάνω με ευκολία.

«Και αυτό μοιάζει πολύ με τις άλλες πυρκαγιές στις προσόψεις με εύφλεκτη επένδυση. Μόλις ανάψει, δεν υπάρχει χρόνος για τους πυροσβέστες να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς» ανέφερε.