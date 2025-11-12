Μπορεί να φαίνεται νωρίς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι δείχνουν ήδη να «βλέπουν» προς τις προεδρικές εκλογές του 2028, αναζητώντας τον κατάλληλο υποψήφιο και τη σωστή στρατηγική – μια δύσκολη διαδικασία για τους Δημοκρατικούς που ψάχνουν το «πρόσωπο που θα αναστήσει το κόμμα» όπως γράφει ο New Yorker, αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκη για τους Ρεπουμπλικάνους.

Αυτό διότι οι δεύτεροι θα πρέπει να διαχειριστούν ένα κόμμα που ο -εξαιρετικά δημοφιλής στη βάση του- Ντόναλντ Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει πλήρως γύρω από τα δικά του πολιτικά ένστικτα.

Παρ’ όλο που ο 78χρονος αμερικανός πρόεδρος έχει αστειευτεί κατά καιρούς για το ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ δεν μπορεί να το κάνει. Υποθέτοντας λοιπόν πως, όταν έρθει η ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει το προεδρικό αξίωμα, τα αμερικανικά μέσα αναλύουν ποιοι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιθανό να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028. Η μάχη της διαδοχής βέβαια περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρείται εκ των πραγμάτων ο «κληρονόμος» του αμερικανού προέδρου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Washington Post καταγράφει τα ονόματα που θεωρούνται επικρατέστερα για το χρίσμα.

Τα φαβορί

Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπερασπίζεται σταθερά τις πολιτικές της κυβέρνησης, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται με το να αναθεωρεί παλαιότερες θέσεις και απόψεις του.

Έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο σε πολλές αντιπαραθέσεις με τους Δημοκρατικούς, ενώ πρωταγωνίστησε στη δημόσια σφαίρα τις μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του οποίου ήταν προσωπικός φίλος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι δείχνουν να τον εκτιμούν: σε δημοσκόπηση του YouGov τον Σεπτέμβριο, βρέθηκε στην κορυφή των ονομάτων που θα εξέταζαν για το 2028. Στα 41 του, είναι ο νεότερος υποψήφιος στη λίστα και ένας από τους νεότερους αντιπροέδρους στην ιστορία, γεγονός που δείχνει πως η πολιτική του πορεία θα μπορούσε να είναι μακρά.

Μάρκο Ρούμπιο: Ο υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο σε σημαντικά διεθνή ζητήματα: από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα μέχρι τον βομβαρδισμό του Ιράν και τις αμφιλεγόμενες περικοπές στην εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια. Αν και δεν βρίσκεται στην κορυφή των -πρόωρων- δημοσκοπήσεων για το 2028, ο Τραμπ τον έχει αναφέρει ως πιθανό διάδοχό του. Μάλιστα, έχει σχολιάσει για τον Βανς και τον Ρούμπιο: «Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος θα έθετε υποψηφιότητα εναντίον αυτών των δύο. Αν σχημάτιζαν μια ομάδα, θα ήταν ασταμάτητοι».

Ωστόσο, το POLITICO μεταδίδει πως ο Ρούμπιο έχει δηλώσει κατ’ ιδίαν σε αξιωματούχους πως ο Τζέι Ντι Βανς είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 και ότι θα υποστήριζε τον αντιπρόεδρο εάν επέλεγε να θέσει υποψηφιότητα.

Τα αουτσάιντερ

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου δεν είχε ποτέ κάποιο δημόσιο αξίωμα, ωστόσο αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συμβούλους και έμπιστούς του.

Μεταξύ άλλων έχει δηλώσει ότι αισθάνεται ο φυσικός κληρονόμος του κινήματος MAGA, λέγοντας πρόσφατα σε συνέντευξή του: «Αυτό το κάλεσμα υπάρχει. Νομίζω ότι ο πατέρας μου έχει πραγματικά αλλάξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι πλέον το κόμμα MAGA».

Ρον ΝτεΣάντις: Ο συντηρητικός κυβερνήτης της Φλόριντα παραμένει ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Παρότι είχε αναμετρηθεί με τον Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του 2024 όπου και ηττήθηκε, εξακολουθεί να έχει παρουσία στο Fox News και σε διάφορες συντηρητικές εκδηλώσεις.

Η θητεία του λήγει το 2027, γεγονός που ενδεχομένως τον δυσκολέψει στην απόκτηση δυναμικής για μια ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα χωρίς να κατέχει δημόσιο αξίωμα.

Τεντ Κρουζ: Ο γερουσιαστής από το Τέξας υπήρξε ο τελευταίος μάχιμος αντίπαλος του Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2016. Έκτοτε έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τον πρόεδρο, αν και κατά καιρούς δεν έχει διστάσει να διαφοροποιηθεί. Έχει επικρίνει τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες», ενώ έχει προειδοποιήσει και για τις συνέπειες των δασμών.

Κρίστι Νόεμ: Ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να την επιλέξει για αντιπρόεδρό του όταν εκείνη ήταν κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα. Σήμερα ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και εφαρμόζει με συνέπεια την ατζέντα των μαζικών απελάσεων, δείχνοντας έτσι την πίστη της στον πρόεδρο. Όμως η Νόεμ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την επίσκεψή της στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου κρατούνταν φερόμενα μέλη συμμοριών χωρίς δίκη, ενώ παράλληλα, έχει γίνει γνωστή και για το αμφιλεγόμενο περιστατικό κατά το οποίο σκότωσε τον σκύλο της.

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (RFK Jr.): Ο αμφιλεγόμενος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ έχει αναστατώσει τον τομέα της αμερικανικής δημόσιας υγείας. Έχει χαρακτηριστεί ως «κίνδυνο» από γιατρούς, ενώ αρκετοί κορυφαίοι επιστήμονες έχουν παραιτηθεί διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές του απέναντι στα εμβόλια – μέχρι και ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν εκφράσει ανησυχίες.

Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του ωστόσο, επιμένουν ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια «αναζήτησης της αλήθειας» αλλά και σε μια προσπάθεια «να γίνει η Αμερική ξανά υγιής». Πρώην Δημοκρατικός αλλά και πρώην ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία, ο RFK Jr. έχει πλέον σημαντική επιρροή στους Ρεπουμπλικάνου απέναντι στα εμβόλια.