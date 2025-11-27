Από έναν εξαπατημένο, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης με το κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έργα τέχνης και κάλπικο χρυσό.

Ο καταγγέλλων εμφανίστηκε στην αστυνομία και κατέθεσε ότι είχε παραδώσει 300.000 ευρώ σε γνωστό δικηγόρο, προκειμένου να προμηθευτεί ράβδους χρυσού. Όταν έλαβε τα αντικείμενα, διαπίστωσε ότι ήταν ψεύτικα. Η συναλλαγή συνεχίστηκε με παράδοση πινάκων ζωγραφικής, τους οποίους ο επιχειρηματίας θεώρησε γνήσιους, χάρη στα έγγραφα γνησιότητας. Ωστόσο, σύντομα αντιλήφθηκε ότι και οι πίνακες ήταν πλαστοί και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Η κατάθεση αυτή οδήγησε τις αρχές σε σειρά καταθέσεων και διασταυρώσεων στοιχείων, από τις οποίες προέκυψε εκτεταμένη δοσοληψία έργων τέχνης και αντικειμένων μεγάλης αξίας. Στο υλικό περιλαμβάνονταν έργα που αποδίδονταν σε αναγνωρισμένους έλληνες και ξένους δημιουργούς.

Συλλήψεις και έρευνες

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 42χρονου επιχειρηματία και του γνωστού δικηγόρου 57 ετών, εκ των επικεφαλής του κινήματος «Παραιτηθείτε», περίπου πριν από μια δεκαετία, οι οποίοι φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στη διακίνηση των πλαστών έργων.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πλήθος πιστολιών, γεμιστήρων και εκατοντάδες φυσίγγια.



Η έρευνα συνεχίζεται

Το εύρος των κατασχεθέντων έργων και η συνδεόμενη δράση της ομάδας δείχνουν ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος. Οι αρχές διερευνούν ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων προσώπων, καθώς και πιθανές πωλήσεις πλαστών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος, τον εντοπισμό της προέλευσης των πλαστογραφημένων έργων και την απόδοση ποινικών ευθυνών.